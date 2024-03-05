СБУ завершила розслідування щодо екснардепа Мураєва

Колишньому депутату загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії «Наші», екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ.

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Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

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У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта. На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгену Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.

30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, у тому числі у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.