Чи законний мовний іспит для росіян у Латвії: рішення суду

Якщо громадяни РФ не складуть іспит на знання мови, їм загрожує видворення з Латвії

Суд вважає, що громадянам РФ було дано достатній час на вивчення державної мови

Конституційний суд Латвії визнав конституційною норму Імміграційного закону, яка зобов'язує громадян Росії, які раніше були (не) громадянами Латвії, у визначені законом терміни скласти іспит з латиської мови. Крім того, вони зобов'язані вказати джерело доходів, щоб отримати посвідку на постійне проживання в ЄС. Про це повідомляє Delfi.

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Якщо громадяни РФ із зазначеної категорії не виконають вимоги закону, їм загрожує видворення з Латвії. Конституційний суд визнав рішення Сейму – останню редакцію Закону, яка дала громадянам РФ відстрочку на складання іспиту в два роки – пропорційним і відповідним Сатверсме (Конституції Латвії).

Також суд вважає, що громадянам РФ було дано достатній час на вивчення державної мови. Якщо людина не зробила жодних зусиль для збереження свого правового статусу в Латвії – не записалася на іспит, не подала документи тощо, – то вона продемонструвала свою незацікавленість у збереженні зв'язків з Латвією, і рішення про видворення із країни може розглядатися як пропорційне.

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Суд наголосив, що рішення про видворення буде індивідуальним, про колективне видворення не йдеться. Також суд визнав, що наявність громадянства РФ може розглядатися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в контексті необхідності забезпечувати державну безпеку.

Голова Конституційного суду Алдіс Лавіньш зазначив, що вибір громадянства – один з найважливіших у житті і означає лояльність країні громадянства. На думку глави Конституційного суду, перегляд дозволів на проживання громадян РФ – це обґрунтовані дії держави, яка хоче переконатися, що ці люди не становлять загрози безпеці.

Лавіньш не вважає надмірною вимогу до іноземця володіти держмовою, оскільки житель Латвії має реалізовувати своє право спілкуватися латиською мовою. Також це є виявом поваги до мови та культури.

Раніше до Конституційного суду було подано позови від громадян Росії, колишніх (не)громадян Латвії, які просили перевірити, чи відповідають поправки до Закону про імміграцію Сатверсме та Декларації з прав людини. Інтереси цих 29 заявників представили юрист Єлизавета Кривцова та адвокат Інесе Нікульцева.

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Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що Латвія виганяє з країни 3,2 тисячі росіян. Більш ніж трьом тисячам громадян Росії, які проживають в Латвії, розіслані листи про те, що через нові вимоги закону про імміграцію їм доведеться залишити країну або ж подати заявку на візу для тривалого проживання.

Раніше повідомлялось, який вигляд має новий іспит з української мови.