Емірати передумали скасовувати безвіз для українців

Українці можуть дістатися Дубай через інші країни

Деталі щодо процедури продовження перебування в країні повідомлять пізніше

Об’єднані Арабські Емірати відновлює дію меморандуму про взаєморозуміння між урядами України та ОАЕ про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомляє посольство України в ОАЕ.

Таким чином, усі громадяни України, які прибувають до Еміратів від 3 березня 2022 року мають право безвізового в’їзду й перебування на території Еміратів відповідно до положень вищезгаданого меморандуму.

«Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ додатково повідомило, що, враховуючи гуманітарні умови, в яких опинилися громадяни України, прийнято рішення про надання можливості громадянам України, які заїхали до Еміратів до 3 березня 2022 року, знаходитися на території країни терміном до одного року за умови проходження відповідної процедури продовження перебування в ОАЕ (без сплати штрафів за перевищення терміну перебування на території ОАЕ)», – йдеться у повідомленні.

Днями західні ЗМІ писали, що Об'єднані Арабські Емірати мають «дивну позицію» та раніше зупинили безвізовий в'їзд українців та утрималася від прийняття резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує російське вторгнення.

Деталі щодо процедури продовження перебування в ОАЕ повідомимо після їх отримання від еміратської сторони.

Тим часом Франція просить своїх громадян покинути Росію.

Також США закликають американців у Росії негайно залишити країну.

Додамо, що «Укрзалізниця» евакуйовуватиме людей зі сходу на захід країни безкоштовно.

Читайте також: