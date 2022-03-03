  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Укрзалізниця» евакуйовуватиме людей зі сходу на захід країни безкоштовно

    Пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись поїздами - «Укрзалізниця» евакуйовуватиме людей зі сходу на захід країни безкоштовно
    Пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись поїздами
    фото з відкритих джерел

    Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей

    Компанія «Укрзалізниця» робить усі рейси зі сходу в напрямку західної України евакуаційними та не братиме гроші за переїзд. Про це 3 березня повідомила пресслужба компанії.

    Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:

    • №1/2 Константинівка-Івано-Франківськ
    • №3/4 Запоріжжя-Ужгород
    • №5/6 Маріуполь-Рахів
    • №7/8 Київ-Чернівці
    • №15/16 Харків-Рахів
    • №17/18 Харків-Ужгород
    • №21/22 Харків-Трускавець
    • №25/26 Одеса-Рахів
    • №29/30 Київ-Ужгород
    • №31/32 Кривий Ріг-Ужгород
    • №35/36 Одеса-Перемишль
    • №37/38 Одеса-Ужгород
    • №41/42 Дніпро-Трускавець
    • №45/46 Краматорськ-Ужгород
    • №49/50 Київ-Трускавець
    • №55/56 Київ-Рахів
    • №57/59-№58/60 Київ-Ворохта, Чоп
    • №77/78 Одеса-Ковель
    • №81/82 Київ-Ужгород
    • №85/87-86/88 Новоолексіївка-Львів, Ковель
    • №91/92 Київ-Львів
    • №95/96 Київ-Рахів
    • №97/98 Київ-Ковель
    • №114/113-142/141 Лиман-Львів
    • №119/120 Запоріжжя-Львів
    • №129/130 Кременчуг-Ворохта
    • №149/150 Полтава-Чернівці
    • №135/136 Одеса-Чернівці
    • №249/250 Київ-Чернівці
    • №749/750 Київ-Івано-Франківськ
    • № 705 Дарниця-Київ Пас-Львів
    • № 715 Дарниця-Київ Пас-Львів
    • № 723 Харків-Львів
    • № 747 Киів-Тернопіль.

    Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» безплатно возитиме матерів російських військовополонених. До слова, у результаті авіаційного удару будівля Південного вокзалу в Києві встояла і зазнала незначних ушкоджень. Нагадаємо, 2 березня близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух внаслідок авіадару.

    Читайте також: Восьмий день війни РФ проти України: де лютує загарбник
    Теги: вибух війна Укрзалізниця #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» евакуйовуватиме людей зі сходу на захід країни безкоштовно