«Укрзалізниця» евакуйовуватиме людей зі сходу на захід країни безкоштовно
Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей
Компанія «Укрзалізниця» робить усі рейси зі сходу в напрямку західної України евакуаційними та не братиме гроші за переїзд. Про це 3 березня повідомила пресслужба компанії.
Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:
- №1/2 Константинівка-Івано-Франківськ
- №3/4 Запоріжжя-Ужгород
- №5/6 Маріуполь-Рахів
- №7/8 Київ-Чернівці
- №15/16 Харків-Рахів
- №17/18 Харків-Ужгород
- №21/22 Харків-Трускавець
- №25/26 Одеса-Рахів
- №29/30 Київ-Ужгород
- №31/32 Кривий Ріг-Ужгород
- №35/36 Одеса-Перемишль
- №37/38 Одеса-Ужгород
- №41/42 Дніпро-Трускавець
- №45/46 Краматорськ-Ужгород
- №49/50 Київ-Трускавець
- №55/56 Київ-Рахів
- №57/59-№58/60 Київ-Ворохта, Чоп
- №77/78 Одеса-Ковель
- №81/82 Київ-Ужгород
- №85/87-86/88 Новоолексіївка-Львів, Ковель
- №91/92 Київ-Львів
- №95/96 Київ-Рахів
- №97/98 Київ-Ковель
- №114/113-142/141 Лиман-Львів
- №119/120 Запоріжжя-Львів
- №129/130 Кременчуг-Ворохта
- №149/150 Полтава-Чернівці
- №135/136 Одеса-Чернівці
- №249/250 Київ-Чернівці
- №749/750 Київ-Івано-Франківськ
- № 705 Дарниця-Київ Пас-Львів
- № 715 Дарниця-Київ Пас-Львів
- № 723 Харків-Львів
- № 747 Киів-Тернопіль.
Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» безплатно возитиме матерів російських військовополонених. До слова, у результаті авіаційного удару будівля Південного вокзалу в Києві встояла і зазнала незначних ушкоджень. Нагадаємо, 2 березня близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух внаслідок авіадару.