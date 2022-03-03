«Укрзалізниця» евакуйовуватиме людей зі сходу на захід країни безкоштовно

Пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись поїздами

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей

Компанія «Укрзалізниця» робить усі рейси зі сходу в напрямку західної України евакуаційними та не братиме гроші за переїзд. Про це 3 березня повідомила пресслужба компанії.

Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:

№1/2 Константинівка-Івано-Франківськ

№3/4 Запоріжжя-Ужгород

№5/6 Маріуполь-Рахів

№7/8 Київ-Чернівці

№15/16 Харків-Рахів

№17/18 Харків-Ужгород

№21/22 Харків-Трускавець

№25/26 Одеса-Рахів

№29/30 Київ-Ужгород

№31/32 Кривий Ріг-Ужгород

№35/36 Одеса-Перемишль

№37/38 Одеса-Ужгород

№41/42 Дніпро-Трускавець

№45/46 Краматорськ-Ужгород

№49/50 Київ-Трускавець

№55/56 Київ-Рахів

№57/59-№58/60 Київ-Ворохта, Чоп

№77/78 Одеса-Ковель

№81/82 Київ-Ужгород

№85/87-86/88 Новоолексіївка-Львів, Ковель

№91/92 Київ-Львів

№95/96 Київ-Рахів

№97/98 Київ-Ковель

№114/113-142/141 Лиман-Львів

№119/120 Запоріжжя-Львів

№129/130 Кременчуг-Ворохта

№149/150 Полтава-Чернівці

№135/136 Одеса-Чернівці

№249/250 Київ-Чернівці

№749/750 Київ-Івано-Франківськ

№ 705 Дарниця-Київ Пас-Львів

№ 715 Дарниця-Київ Пас-Львів

№ 723 Харків-Львів

№ 747 Киів-Тернопіль.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» безплатно возитиме матерів російських військовополонених. До слова, у результаті авіаційного удару будівля Південного вокзалу в Києві встояла і зазнала незначних ушкоджень. Нагадаємо, 2 березня близько 20:50 поблизу залізничного вокзалу в Києві стався потужний вибух внаслідок авіадару.