Які вокзали в Україні зараз закриті: список

Наразі поїзди курсують із Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська та багатьох інших міст

«Укрзалізниця» відкрила додаткові евакуаційні рейси з Києва та Харкова

Станом на 2 березня більшість вокзалів у всіх регіонах України працюють і не закриваються. Однак відправитися поїздом тимчасово неможливо з деяких пунктів до Сумської, Херсонської та інших областей.

«Укрзалізниця» оприлюднила інфографіку, де видно, як сьогодні працюють ключові залізничні вузли країни.

Фото: Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів. Телеграм-канал «Укрзалізниці»

Так, на ілюстрації видно, що поїзди курсують із Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська та інших міст. Водночас деякі вокзали все ж таки закриті.

На цей момент в Україні закриті такі залізничні вокзали:

Херсонська область:

Херсон;

Новоолексіївка.

Миколаївська область:

залізничний вокзал міста Миколаїв;

Запорізька область:

Пологи;

Мелітополь;

Бердянськ.

Харківська область:

Куп'янськ-Вузловий.

Донецька область:

Маріуполь;

Волноваха;

Бахмут;

Попасна/Лисичанськ.

Луганська область:

Рубіжне;

Ізюм.

Сумська область:

Ворожба;

Ромни;

Бахмач;

Тростянець/Смородине;

Шостка;

Хутір Михайлівський;

Конотоп

Чернігівська область:

Чернігів.

«Укрзалізниця» повідомляє про зміни у розкладі руху приміських поїздів. Поїзди тимчасово не курсуватимуть з технічних причин.

Які приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть:

приміський поїзд № 6335/6336 сполученням Здолбунів – Удрицьк від 2 березня;

приміський поїзд № 6341/6342 сполученням Сарни – Здолбунів від 3 березня.

Крім того, зазнає змін розклад руху приміського поїзда № 6027 сполученням Львів – Сянки.

Починаючи від 2 березня, поїзд вирушатиме зі Львова о 21:08 год (замість 20:47 год) та прибуватиме на кінцеву станцію о 02:06 год.

Нагадаємо, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань.

За номером 1545 можна телефонувати щодо:

проблем з водопостачанням, водовідведенням, опаленням

пошкоджень інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної інфраструктури

евакуації та повернення громадян, які були змушені виїхати за кордон через вторгнення РФ в Україну

потреб у продуктах харчування та товарах першої необхідності, питання продажу товарів за підвищеними цінами

потреб у ліках

потреб у пальному

питань соціальних виплат, отримання пенсій

проблемних питань з головами громад та іншими представниками місцевого самоврядування

Урядова гаряча лінія працює цілодобово.

Також відкрито державну гарячу лінію для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони. Для дзвінків з України (безкоштовно) - 0 800 202 600

Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку) - +380 44 237 00 02.

Додамо, що «Укрзалізниця» відкрила додаткові евакуаційні рейси з Києва та Харкова.

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