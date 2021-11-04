Енергетичний шантаж Молдови. НАТО дало оцінку діям Москви

Через енергетичну кризу Молдова була змушена звертатись по допомогу до сусідніх держав

Організація вважає дії Росії агресивними

У НАТО назвали агресивними діями енергетичний тиск Росії на Молдову та у підриві демократії у регіоні. Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоана під час конференції «Перспективи партнерства та безпека через кооперацію НАТО 2030» у Кишиневі, передає кореспондент «Главкому».

«Росія продовжує застосовувати агресивні методи проти своїх сусідів… Росія застосовує економічний тиск, як ми це бачили в енергетичній сфері (у Молдові – ред.)», – зазначив Мірча Джоана.

Заступник генсека НАТО додав, що Росія залишається загрозою у регіоні через свої дії, які підривають сам сенс демократії в інших країнах.

«Як в Україні, у Грузії, Росія в Молдові підтримує свої війська, без згоди на це Республіки Молдова, попри заклики їх вивести», – підкреслив представник організації.

Мірча Джоана додав, що в таких умовах консолідація НАТО повинна посилюватися.

«НАТО цілком підтримує незалежність, територіальну цілісність та суверенітет Республіки Молдова. Нейтралітет не позбавляє нас можливості мати ефективне партнерство, більш поглиблене та більш зближене», – підсумував він.

Нагадаємо, «Газпром» погрожував зупинити постачання газу до Молдови, якщо країна повністю не сплатить борг і не підпише новий контракт із 1 грудня.

Позаминулого тижня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Цього ж дня Україна пообіцяла допомогти Молдові через газовий тиск РФ.

29 жовтня «Молдовагаз» та «Газпром» продовжили договір про постачання газу на п’ять років.

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