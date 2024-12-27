Енергетична криза. Молдова ввела обмеження на використання світла

Обмеження на електроенергію у Молдові стосуються споживання з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00

У Молдові вжито заходів, спрямованих на скорочення споживання електрики в години пік у державних та комерційних установах

У Молдові 27 грудня комісія з надзвичайних ситуацій вжила заходів, спрямованих на зниження споживання електроенергії у години пік. Про це повідомляє NewsMaker.

За словами держсекретаря міністерства енергетики Костянтина Боросана, на засіданні комісії вжили заходів, спрямованих на скорочення споживання електрики в години пік у державних та комерційних установах, у тому числі:

скорочення використання ліфтів та ескалаторів,

зменшення використання штучного освітлення,

скорочення використання вуличного освітлення там, де це не загрожує безпеці громадян.

Заходи економії стосуються споживання в ранкові та вечірні години (з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00). Зокрема, адміністратори громадських та торгових будівель повинні за можливості забезпечити зниження внутрішнього освітлення в будинках мінімум на 30%; у неробочий час не буде працювати освітлення вітрин, декоративних, архітектурних та рекламних будівель.

Також зазначається, що ескалатори не будуть працювати з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00. Заходи економії стосуються і підприємств водопостачання та каналізації.

До слова, президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня. Так, Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою».