ЄС виділив Україні 86 млн євро: на що підуть кошти

Європейський інвестиційний банк зробив перші кроки в рамках плану порятунку енергетики України

Україна отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 86 мільйонів євро на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників. Про це йдеться на сайті банку.

Зазначається, що ці гроші надали в рамках пакету невідкладних заходів солідарності з Україною, розробленого у співпраці між ЄІБ та Європейською Комісією.

«Ці інвестиції є першими заходами в рамках Плану порятунку енергетики України ЄІБ після того, як його ухвалили у жовтні. Він передбачає фінансування до 600 млн євро для екстрених енергетичних проектів у державному та приватному секторах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Вчора через надмірне споживання електроенергії на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині було запроваджено екстрені відключення.

Із 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.