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Майя Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Майя Санду склала присягу на другий термін президента Молдови
3 листопада у Молдові проходив другий тур виборів президента
фото: newsmaker.md

Санду закликала до «національної мобілізації» та продовження шляху розвитку країни

Президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном. Про це повідомляє Newsmaker.

У своїй промові вона зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну. Вона також закликала до «національної мобілізації» та продовження шляху розвитку країни.

«Поклавши руку на серце, можу сказати: я віддано працювала у перший термін і буду продовжувати з іще більшим бажанням та енергією. Після чотирьох років я можу скромно сказати, що спільними зусиллями ми зробили те, чого ніколи не робили за 30 років незалежності», – заявила Санду.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

Нагадаємо, російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

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Теги: Молдова незалежність прокурор президент суверенітет Майя Санду

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