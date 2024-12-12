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Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Графіки відключення світла діятимуть по-новому: названо справжню мету
колаж: glavcom.ua

«Тепер процес включення та відключення електроенергії стає більш плавним»

Міністерство енергетики внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Нові правила спрямовані на збереження енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ясно? Нові графіки відключення світла: у чому секрет».

Як зауважує «Главком», після 18 листопада, коли почалися нові хвилі відключень, компанія «ДТЕК Київські електромережі» повідомила, що кількість аварій на енергетичному обладнанні зросла на 30%.

«При старій інструкції, коли було три черги споживачів, і доводилося вимикати-вмикати електроенергію практично відразу, без особливого перехідного періоду, багато обладнання «летіло», особливо дорогі трансформатори. Наразі черг шість, а з урахуванням підгруп – їх фактично дванадцять. І тепер процес включення та відключення електроенергії стає більш плавним. Умовно кажучи – підстанція, більший трансформатор, менший. Один будинок, інший… А прості споживачі, гадаю, цього навіть не помітять. У них буде загальний графік – і все. Які там процеси всередині – так про це й не дізнаються», – пояснює «Главкому» джерело в одному з обласних обленерго.

За словами фахівця, енергетичне обладнання в Україні досить зношене, через обстріли ситуація лише погіршується, і нова інструкція Міненерго хоч якось розв'язує проблему.

«Запровадження нової методології формування графіків погодинного відключення свідчить, що міністерство визнало системність та тривалість проблеми дефіциту енергетичних потужностей та мережевих обмежень», – каже «Главкому» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

Як повідомлялося, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, попри зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

До слова, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія українці Україна Укренерго відключення світла

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