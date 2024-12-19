Курс валюти Ірану впав до мінімуму. В країні посилюється енергокриза

У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США курс був 703 тис. за $1

Обвал валюти стався вслід за розпорядженням влади закрити школи, університети та урядові установи через енергетичну кризу

Курс іранського ріала опустився до історичного мінімуму проти долара – 777 тис. за $1. Про це повідомляє агентство AP.

Так, у 2015 році, під час ядерної угоди Ірану зі світовими державами, курс ріала становив 32 тис. за $1. У день, коли президента Ірану Масуда Пезешкіана привели до присяги (30 липня 2024 року), курс становив 584 тис. за $1. У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США курс був 703 тис. за $1.

Центробанк країни намагається стабілізувати курс, збільшивши пропозицію валюти на ринку на $220 млн. Це не дало відчутних результатів: у четвер, 19 грудня, ріал зміцнився лише до рівня 767 500 за $1.

Поточний обвал іранської валюти стався вслід за розпорядженням влади закрити школи, університети та урядові установи через енергетичну кризу, яка посилюється. В Ірані різко знизилася температура й енергосистема не витримує напруги: почалися віялові відключення електроенергії та перебої з постачанням газу.

Енергосистема країни потребує масштабної модернізації, яку практично неможливо реалізувати через західні санкції. Влітку цього року Іран пережив серію блекаутів, коли енергосистема не впоралася із навантаженнями в період аномальної спеки.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2022 році Іран був сьомим найбільшим у світі виробником сирої нафти у світі й мав треті за величиною доказані запаси після Венесуели та Саудівської Аравії.

Раніше йшлось про те, що Іран може пришвидшити розробку ядерної зброї на тлі перемоги Трампа. Серед багатьох викликів, що очікують нову адміністрацію Трампа є Іран, який стоїть на порозі створення ядерної зброї. Мулли добре використали роки правління Байдена, просуваючи свій атомний проєкт.

Однак Тегеран різко змінив свою риторику на міжнародній арені, і після перемоги на виборах у США республіканця Дональда Трампа намагається знизити градус напруженості у відносинах із Вашингтоном.

Зазначається, що Іран «всього за кілька тижнів» відмовився від жорстких заяв, замінивши їх «дещо м'якшими». Це з розвитком подій як у країні, так і за її межами, вказують співрозмовники видання.

Також Іран повідомив МАГАТЕ про наміри розширити використання центрифуг для збагачення урану на своїх підприємствах. Зокрема, планується підключення нових машин, уже встановлених на цих об'єктах.