«Укренерго» повідомило про нову схему відключень: як працюватимуть графіки

В «Укренерго» додали, що наразі всі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог

Оскільки впродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо – остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня

Міністерство енергетики затвердило оновлену «Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії» №439 від 27.11.2024. «Укренерго» пояснило, як працюватимуть нові правила.

Для побутових споживачів

Для побутових споживачів кожна черга графіків погодинних відключень (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

«Якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана команда на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо двох черг замало», – пояснили в «Укренерго».

Також нова інструкція також передбачає, що на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.

Крім того, ГПВ в усіх областях будуть уніфіковані з дотриманням принципів рівномірності. Кожна група споживачів у кожній області отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

В «Укренерго» наголосили, що оскільки впродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо – остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть обленерго.

Для промисловості та бізнесу

Для промислових споживачів посилять контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП). Так, якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – обленерго мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж.

Водночас оператор системи передачі має застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Зміни у застосуванні заходів обмеження інфографіка «Укренерго»

В «Укренерго» додали, що наразі всі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, відключення світла діють як для побутових споживачів, так і для бізнесу. «Укренерго» нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.