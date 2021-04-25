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    МЗС Туреччини викликало посла США після заяв Байдена про геноцид вірмен

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    МЗС Туреччини викликало посла США - МЗС Туреччини викликало посла США після заяв Байдена про геноцид вірмен
    МЗС Туреччини викликало посла США

    У відомстві підкреслили, що вважають заяву Бадена, «в якій відсутні будь-які історичні та правові норми», неприйнятною

    Посла США в Анкарі Девіда Саттерфілда викликали в Міністерство закордонних справ Туреччини після заяви американського президента Джо Байдена про геноцид вірмен, повідомляє Hurriyet з посиланням на повідомлення МЗС.

    «Наша рішуча реакція була передана послу Саттерфілду, якого прийняв заступник міністра посол Седат Онал», — йдеться в повідомленні.

    У відомстві підкреслили, що вважають заяву Бадена, «в якій відсутні будь-які історичні та правові норми», неприйнятною, її «повністю відкинули і рішуче засудили».

    «Зафіксовано, що вона не має юридичної сили з точки зору міжнародного права, і що вона глибоко зачепила турецький народ і завдала рану, яку важко залікувати», — йдеться в повідомленні.

    Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

    Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

    Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

    Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.

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    Теги: МЗС США геноцид геноцид вірмен
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