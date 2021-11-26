Спочатку велич, а потім розруха та голод. «Скрєпостани» завжди подібні між собою

Мешканці Анкари та Стамбула вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обвалення національної валюти

Після рекордного падіння національної валюти, люди у Туреччині побоюються зростання цін на продукти

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В Стамбуле полицейский спецназ разогнал акцию протеста против экономической политики правительства страны, спровоцировавшей обвал лиры. В ходе протеста были задержаны более 30 человек.

«Такой катастрофы в истории республики не было», – сказал Кемаль Килидароглу, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии, обвиняя в падении валюты президента Реджепа Эрдогана, возглавляющего страну с 2003 года.

К вечеру 23 ноября 13,4 лир давали за один доллар. После рекордного падения национальной валюты люди опасаются роста цен на продукты.

Жители Анкары и Стамбула вышли на улицы со своими кастрюлями и сковородами, чтобы выразить протест против обрушения национальной валюты.

Какие же скрепостаны всегда одинаковые. Величие, панслвянизм, пантуркизм, деды воевали, аллах акбар, один лидер, один народ, маленькая победоносная война, которая плавно перетекает в затяжную мясорубку с горами трупов, обвал валюты на ровном месте, демонстрации, расстрелы, разруха, голод, ой, а кто весь этот п*здец устроил...

Предсказуемые, как валенок.

Ваш ДеД.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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