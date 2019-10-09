Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання щодо Сирії



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Засідання Радбезу ООН може відбутися 10 жовтня

Рада безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) планує провести екстрене засідання щодо Сирії. Зокрема, через початок військової операції армією Туреччини.

Про це повідомляє агентство AFP.

Державний секретар Франції з європейських справ Амелі де Мошален заявила, що засідання Радбезу ООН може відбутися 10 жовтня.

«Франція, Німеччина і Великобританія завершують складання спільної заяви, в якому буде гранично зрозуміло зазначено, що ми рішуче засуджуємо те, про що повідомляється. Ми маємо намір скликати Раду безпеки ООН», – зазначила де Моншален.

#BREAKING Turkey/Syria: UN Security Council to hold emergency meeting Thursday, diplomats say pic.twitter.com/cxbpS1xwyB — AFP news agency (@AFP) 9 жовтня 2019 р.

Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії. Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело світу» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.