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    У світі

    У Сирії в результаті авіаударів загинули мирні жителі

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    У Сирії в результаті авіаударів загинули мирні жителі

    Курди повідомили, що в результаті бомбардувань загинули двоє мирних жителів

    В результаті турецьких бомбардувань в Сирії загинули двоє мирних жителів.

    Про це повідомили представники курдських сил, передає BBC.

    За повідомленням Сил демократичної Сирії (СДС), два мирні жителі були вбиті в селі Мишаррафа, на захід від Рас-ель-Айна.

    Також повідомляється, що жителі через прикордонний район почали масову евакуацію.

    Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в СиріїТурецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

    Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело світу» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.

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