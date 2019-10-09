У Сирії в результаті авіаударів загинули мирні жителі



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Курди повідомили, що в результаті бомбардувань загинули двоє мирних жителів

В результаті турецьких бомбардувань в Сирії загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомили представники курдських сил, передає BBC.

За повідомленням Сил демократичної Сирії (СДС), два мирні жителі були вбиті в селі Мишаррафа, на захід від Рас-ель-Айна.

Також повідомляється, що жителі через прикордонний район почали масову евакуацію.

Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії. Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело світу» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.