Євросоюз виступив проти турецької військової операції в Сирії



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Могерині впевнена, що бойові дії на сході Сирії спровокують нові хвилі біженців до Європи

Високий представник ЄС Федеріка Могерині закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, яка може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

Відповідну заяву вона зробила під час слухань на пленарному засіданні Європарламенту у Брюсселі. Повний текст її виступу оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Потенційні наслідки таких військових дій (Туреччини) є очевидними для всіх, принаймні, для нас. Відлуння може бути надзвичайно серйозним у гуманітарному, військовому, політичному та стратегічному вимірах. Виходячи з всіх цих причин, ми закликаємо Туреччину негайно зупинити її односторонні воєнні дії», - заявила Могеріні ЄС.

Зокрема, вона зауважила, що новий спалах воєнних дій на північному сході Сирії посилить страждання населення країни та спровокує нові хвилі біженців. Така ескалація буде додатковою перешкодою для зусиль ООН з політичного врегулювання.

«Одноосібні дії Туреччини загрожують прогресу, досягнутому глобальною коаліцією, до якої входить і Туреччина, у боротьбі з Ісламською державою. Військові дії підірвуть безпеку місцевих союзників Міжнародної коаліції, зокрема сил курдів, принесуть нестабільність на північному сході Сирії та створять поживний ґрунт для відновлення Ісламської держави», - йдеться у заяві.

Могерині критично оцінила намір Туреччини розселити сирійських біженців вздовж кордону Сирії, зауваживши, що так звана «зона безпеки» на північному сході Сирії, яку прагне створити Туреччина, не відповідатиме міжнародним критеріям, що є необхідними для повернення біженців в країні за правилами Агентства ООН у справах біженців. Таке повернення не може бути безпечним, добровільним та у жодному вимірі – гідним. Масове переселення в масштабах, які декларує Туреччина, призведе до подальшої дестабілізації цього й без того вразливого регіону.

«Будь-які спроби таких демографічних змін будуть для нас неприйнятними. Ми завжди підтримували Туреччину у її зусиллях з прийняття трьох мільйонів сирійських біженців, у наданні їм притулку, допомоги та послуг. Але, як вже зазначив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, не може бути жодного питання про те, щоб Європейський Союз фінансував інфраструктуру для прийняття тисяч сирійських біженців на північному сході Сирії. Європейський Союз не буде надавати стабілізаційну допомогу або допомогу на розвиток у регіонах, де ігноруються або, що гірше, – порушуються права населення», - зазначила Високий представник ЄС.

Вона знову наголосила на тому, що зусилля ЄС спрямовані на те, щоб допомогти народу Сирії побудувати єдину, суверенну, демократичну державу, де будуть поважатися права всіх народів. У цьому контексті Євросоюз повною мірою підтримує ініціативи та дії ООН, зокрема в контексті виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2254.

Федеріка Могерині підтвердила запрошення Спеціального посла ООН по Сирії Гейра Педерсена (Geir Pedersen) взяти участь у зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться наступного понеділка в Люксембурзі.