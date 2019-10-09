  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Генсек НАТО закликав Туреччину до стриманості в Сирії

    • Розсилка
    Єнс Столтенберг - Генсек НАТО закликав Туреччину до стриманості в Сирії
    Єнс Столтенберг
    Фото: nato.int

    Альянс закликає не допустити до дестабілізації обстановки в Сирії

    Військова операція в Сирії, яку Туреччина почала в північно-східній частині сусідньої країни, повинна бути стриманою.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

    Також генсек додав, що вкрай важливо не допустити подальшої дестабілізації ситуації в регіоні. Водночас, Столтенберг заявив, що у Туреччини є «законне занепокоєння в питаннях безпеки» через атак курдів.

    «Я розраховую на те, що Туреччина буде діяти стримано і гарантувати, що будь-які дії, які вона може зробити в північній Сирії, будуть пропорційними і виваженими», - сказав Столтенберг після того, як зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

    «Важливо уникати дій, які можуть ще більше дестабілізувати регіон, загострити напруженість і спричинити ще більші людські страждання», - зазначив він.

    Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в СиріїТурецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

    Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело світу» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.

    Туреччина НАТО Єнс Столтенберг президент Джузеппе Конте
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ