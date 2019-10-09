Генсек НАТО закликав Туреччину до стриманості в Сирії



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Єнс Столтенберг Фото: nato.int

Альянс закликає не допустити до дестабілізації обстановки в Сирії

Військова операція в Сирії, яку Туреччина почала в північно-східній частині сусідньої країни, повинна бути стриманою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

Також генсек додав, що вкрай важливо не допустити подальшої дестабілізації ситуації в регіоні. Водночас, Столтенберг заявив, що у Туреччини є «законне занепокоєння в питаннях безпеки» через атак курдів.

«Я розраховую на те, що Туреччина буде діяти стримано і гарантувати, що будь-які дії, які вона може зробити в північній Сирії, будуть пропорційними і виваженими», - сказав Столтенберг після того, як зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

«Важливо уникати дій, які можуть ще більше дестабілізувати регіон, загострити напруженість і спричинити ще більші людські страждання», - зазначив він.

Напередодні Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії. Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело світу» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.