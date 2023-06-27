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Зарплата у конверті. Роботодавцям загрожують великі штрафи від податкової

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зарплата у конверті. Роботодавцям загрожують великі штрафи від податкової
Податківці попередили підприємців про майбутні перевірки працівників: у разі виявлення порушень обіцяють карати великими штрафами.
фото з відкритих джерел

За одного незаконного працівника можуть стягнути 200 тис. грн

Роботодавців закликають оформляти трудові відносини з працівниками та сплачувати усі податки. У разі виявлення порушень обіцяють виписувати великі штрафи. Про це повідомляє 24Бізнес.

Як повідомили у податковій службі, підприємців, які не оформляють працівників, не платять за них податки та ЄСВ, очікують великі штрафи. Фахівці служби вже почали відповідний моніторинг та карають за порушення.

За законом стягнення за одного незаконного працівника штраф може сягати 200 тис. грн. У податковій зазначили, що це перевищує мінімальну зарплату разом зі сплатою усіх податків та ЄСВ терміном у два роки.

На початку 2022 року в Україні без оформлення трудових відносин працювали понад 3 млн людей. Навіть якщо рахувати мінімальну зарплату, то бюджет недоотримує близько 100 млрд податків на рік.

Також повідомляється, що незаконна праця негативно впливає на соціальні гарантії. Зокрема, неоформлені працівники можуть не отримувати оплачуваних лікарняних, відпустки, пенсійних виплат та допомоги у разі безробіття.

До слова, із наступного місяця українці платитимуть податок на нерухомість за минулий рік, однак певна категорія людей може не сплачувати його взагалі.

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Теги: податки бюджет штраф робота

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