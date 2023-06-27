Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду

22 грудня 2022 року міський голова Владислав Атрошенко вручив полковнику ЗСУ, а нині начальнику військової адміністрації Дмитру Брижинському відзнаку «Почесний громадянин Чернігова». Тоді між ними був мир

Управляти місцевими бюджетами мають військові адміністрації, вважає чернігівський суд

Чернігівська міська військова адміністрація виграла суд у міської ради, скасувавши через суд рішення сесії про перерозподіл бюджетних коштів на інфраструктуру Чернігова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

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У квітні 2023 року міська військова адміністрація подала судовий позов про визнання протиправним та скасування рішення березневої сесії Чернігівської міської ради. Йдеться про внесення змін до бюджету на 2023 рік. На думку позивача, Закон України «Про правовий режим воєнного стану» містить перелік повноважень військових адміністрацій населених пунктів, серед яких є складання та затвердження місцевого бюджету. З цих підстав військова адміністрація наполягала на порушенні міською радою вимог чинного законодавства. Адже внесення змін та забезпечення виконання місцевого бюджету – це прерогатива військової адміністрації.

Представник Чернігівської міськради не погодився з таким трактуванням. Він пояснив: спірне рішення сесії є законним. Якщо суд його скасує, то це вважатиметься перешкоджанням реалізації конституційних прав територіальної громади Чернігова, зокрема, в частині будівництва, реставрації та реконструкції об’єктів виробничої, комунікаційної інфраструктури територіальної громади, а також в частині виконання міських програм.

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Окремо відповідач звернув увагу: місцеве самоврядування від імені територіальної громади здійснює визначені Конституцією повноваження, у тому числі розподіляє місцевий бюджет. Що стосується будь-якої військової адміністрації, то це тимчасовий орган державної влади, утворений указом президента.

Також представник міськради навів статистику: за час повномасштабного вторгнення Чернігівська міська рада провела 14 сесій, на яких прийнято 197 рішень, а також 78 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради, де прийнято 885 рішень.

Феміда вивчила докази сторін і дійшла висновків. Зокрема, проаналізувала Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», де сказано: органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. При цьому втручання державних органів у бюджетних процес не допускається, за винятком окремих випадків.

Якраз оті «окремі випадки» суд пов’язав із воєнним станом, що діє в Україні з 24 лютого 2023 року. І перерахував ряд законів («Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про критичну інфраструктуру»), які надали повноваження військовим адміністраціям. Ключовим тут є закон про правовий режим воєнного стану, в якому стаття 15 дозволяє начальнику військової адміністрації розпоряджатися бюджетними коштами. При цьому Феміда визнала: утворення військової адміністрації тимчасово обмежує реалізацію місцевого самоврядування. Однак місцеве самоврядування все ж зберігає частину своєї самостійності.

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Водночас, як констатував суд, може виникнути ситуація, за якої місцеві ради повністю втратять свої повноваження. Це станеться тоді, коли Верховна Рада підтримає подання президента про передачу начальнику військової адміністрації всіх повноважень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

«Зважаючи на відсутність рішення про передачу начальнику Чернігівської міської військової адміністрації всіх повноважень Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, Дмитро Брижинський з моменту утворення Чернігівської міської військової адміністрації та його призначення начальником цієї адміністрації набув повноваження, визначені частиною 2 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». У той час права органу місцевого самоврядування обмежуються в цій частині, що не суперечить чинному законодавству та Конституції України та прямо передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 21 Закону)», – вважає окружний адмінсуд.

дані з судового реєстру

Отже, на думку суду, спірне рішення сесії Чернігівської міської ради від 30 березня 2023 року прийняте не на підставі, не в межах повноважень та не в спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Тому підлягає скасуванню.

Варто наголосити: на березневій сесії депутати Чернігівської міськради погодили фінансування для міської військової адміністрації. Йдеться про 3 млн грн. Це кошти міського бюджету.

«Ми проголосували за питання фінансування військової адміністрації, хоча це питання сумнівне. Згідно з законодавством, функції, пов’язані з безпекою, обороною, військовою адміністрацією, мають фінансуватися з державного бюджету, і я буду звертатися до уряду з проханням надати місту субвенцію на ці три мільйони», – заявив в.о. міського голови, секретар ради Олександр Ломако.

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Як повідомляв «Главком», 6 червня міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було звільнено з посади за рішенням судів.