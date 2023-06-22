Скандальна «містобудівна реформа». Лондонські гастролі лобістів

Після критичного рішення Європарламенту щодо «реформи» Шуляк та Кубраков виступають за проєкт 5655 у Лондоні

Європарламент закликав президента не підписувати скандальну містобудівну реформу. У тексті резолюції європарламентарі називають цей проєкт таким, що «може бути вигідним окремим групам інтересів за рахунок рівних правил гри та прозорості». На цьому ж неодноразово наголошував рух «Чесно» та низка інших громадських організацій, адже такий проєкт може бути вигідний недоброчесним забудовникам. А це ставить під загрозу прозорість і якість повоєнної відбудови України.

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Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк очікує на підписання проєкту № 5655 вже сім місяців. Стільки ж часу на вето чекає громадський сектор та громадяни, які підтримали петицію до президента.

Проте навіть рішення Європарламенту не зупинило команду «імплементаторів». Під час великої міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023), яка відбувається у Лондоні 21–23 червня, не обійшлося без згадок та лобіювання №5655.

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«Ми вже імплементували законопроєкти на національному рівні для реалізації найскладніших будівельних проєктів, хоча раніше це була найбільш корумпована інституція в нашій країні. Та за минулі два роки ми отримали лише позитивні висновки від нашого бізнесу, від усіх бізнес-асоціацій, і тому ми маємо розширювати цю систему на місцевий рівень. Для цього 5655 є критичним», – зазначав Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр з відновлення України під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні фото: офіс президента

Більше того, під розкритикований Європою законопроєкт підготували навіть окрему презентацію.

Складається враження, що урядовець демонатрстивно ігнорує резолюцію Європарламенту.

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Але робота щодо лобіювання реформи ведеться далі не лише на міжнародному рівні. Вона триває і в Україні. Після рішення Європарламенту низка сайтів поширила матеріали з ознаками «джинси». Ця масована інформаційна кампанія спрямована на дискредитацію резолюції Європарламенту та думки європейських партнерів зокрема.

Причому низка ЗМІ навіть не виправляла помилку в заголовку. Тобто брали і вставляли готовий текст.

У низці опублікованих матеріалів зазначається, що на таке рішення Європарламенту «вплинув» мер Києва Віталій Кличко, адже в мережі можна знайти спільні фото Кличка і депутата Європарламенту Ґалера. Тут треба додати, що фото Ґалера і Кличка – десятирічної давнини, тоді він навіть не був мером.

Інформаційна кампанія розпочалася, по суті, з посту депутатки від «Слуги народу» Марʼяни Безуглої, яка зазначила, що депутат Європарламенту Міхаель Ґалер вніс правку з голосу, мовляв, такому ще треба повчитися у депутатів Європарламенту.

Більшість із тих, хто відреагував на пост Безуглої, просто посміялися, але окремої уваги заслуговує реакція віцепрем’єра Олександра Кубракова, який разом з Оленою Шуляк та командою вже понад пів року «імплементує» не підписаний президентом скандальний законопроєкт і навіть долучився до створення окремого сайту на урядовому домені.

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Кубраков дуже тепло підтримав пост, який дискредитує роль і політичні процеси Європарламенту.

Звісно ж, рішення Європарламенту не можуть залежати від позиції одного депутата. Тут кожен голосує поіменно. Проте для авторки реформи Олени Шуляк таке рішення стало несподіваним, адже про заклик не підписувати її законопроєкт вона дізналася лише з коментарів під постом, у якому привітала колег та європейських друзів із потужним результатом роботи – прийняттям резолюції, з текстом якої нардепка не ознайомилася в повній мірі.

Таке рішення європейських партнерів дійсно могло стати несподіванкою для Шуляк. Адже вона лобіювала цю реформу навіть на міжнародному рівні під час заходів, на які вона була запрошена як голова профільного Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Для прикладу, під час виступу на засіданні Європейського комітету регіонів, метою якого було посилення ролі органів місцевого самоврядування у процесі відновлення та відбудови України на шляху до членства в ЄС, Шуляк порушила регламентований час, аби розповісти про законопроєкт №5655. Звісно ж, під час виступу вона не згадала про спротив місцевого самоврядування, суспільства та експертів, а також про те, що президент уже понад пів року не підписує цей текст.

Робота над «імплементацією» непідписаної скандальної містобудівної реформи ведеться всіма доступними її авторам методами після резолюції Європарламенту.

На головній сторінці сайту Мінінфраструктури наявний банер про непідписаний законопроєкт № 5655, що називає його «містобудівною реформою». Публікація таких матеріалів на офіційному сайті міністерства може свідчити про зловживання владними ресурсами, адже законодавство чітко закріплює обов’язок міністерства керуватися Конституцією України та іншими законами України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Наразі ж №5655 не має юридичної сили та не може вважатись частиною українського законодавства.

Крім того, на сайті є окремий розділ, присвячений цій реформі. У ньому публікуються вибрані матеріали щодо змісту проєкту та його обговорення. Наповнення цього розділу відбувається за тими самими принципами, що і наповнення єдиного наразі урядового сайту про окремий законопроєкт pro5655.gov.ua.

Попри значну кількість публікацій, у яких висвітлені проблеми та ризики проєкту, на сайті законопроєкту, як і на сайті Мінінфраструктури, опубліковані лише схвальні відгуки про текст. На звернення «Чесно» з проханням опублікувати й інші матеріали щодо законопроєкту відповіді надано не було.

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У розділі також наявні новини про зустрічі у рамках консультацій Міністерства відновлення з експертним середовищем та громадськістю щодо впровадження містобудівної реформи.

Варто зазначити, що під час підготовки тексту до голосування у другому читанні такі заходи не проводились. Нині ж, коли внести зміни та виправити прогалини неможливо, вони стали регулярними. Зазначається, що їхньою метою є «з’ясувати позиції всіх зацікавлених сторін та розбіжності в поглядах».

«Ми готові слухати та приймати пропозиції від експертів та громадськості, щоб знайти найкращі рішення», – заявляла під час однієї з останніх зустрічей заступниця Кубракова Олександра Азархіна, яка наразі активно працює з командою «імплементаторів» закону Шуляк, Кубраковим та його заступницею Наталією Козловською.

Проте на запитання від архітекторки Анни Кирій, чи матимуть ці обговорення реальний вплив на зміст уже прийнятої реформи, відповіді надано не було. Найчастіше питання про мету таких заходів і обговорень залишаються без відповіді. Так само без відповідей лишаються і питання про корупційні ризики законопроєкту.

Проте у звітах такі заходи і зауваження сторін, як правило, не згадані. Зауваження можна знайти хіба у розділі «Міфи» про № 5655 на урядовому сайті. Тобто відбувається імітація обговорень із залученням стейкхолдерів після фінального голосування в Раді, а їхні зауваження вважають «міфічними».

Крім активної роботи над «імплементацією» непідписаного №5655, «Чесно» фіксує і спроби нівелювання роботи інших депутатів з напрацювання альтернативних варіантів реформи містобудування.

Так, у квітні з сайту «Урядового кур’єра» на наступний день після публікації зник матеріал про містобудівний кодекс. Розробка цього кодексу є альтернативою законопроєкту №5655. Робочу групу для його розробки очолює народна депутатка і членкиня комітету з питань організації державної влади Ганна Бондар («Слуга народу»).

Одразу після зникнення матеріалу з сайту газети рух «Чесно» подав до Кабміну, якому підпорядковане видання «Урядовий кур’єр», письмове звернення з проханням роз’яснити, за яких умов це сталося. Через місяць надійшла відповідь, що матеріал був знятий для доопрацювання. Наступні звернення щодо орієнтовних строків повернення статті у публічний доступ залишились без відповіді.

Більше того, під час заходів з «імплементації» №5655 Олена Шуляк іронізувала і знецінювала процеси у робочій групі, яка працює над створенням містобудівного кодексу, що неприпустимо для голови профільного комітету.

«Я бажаю своїм колегам, які розробляють містобудівний кодекс, щоб в них все вийшло. Там вже величезний прогрес, вони створили на фейсбуці сторінку і чатик в вотсапі», – іронічно коментувала Шуляк під час обговорення альтернатив реформ містобудування.

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Це не вперше, коли голова комітету дозволяє собі у такій зневажливій формі оцінювати робочі процеси чи колег по комітету. На одному з останніх засідань у неї відбувся серйозний конфлікт з усіма членами комітету, коли вона, по суті, прямо заявила, що не вважає за доречне розглядати на комітеті ті законодавчі ініціативи, які не підтримує Кубраков.

У порядок денний засідання комітету 22 червня Шуляк внесла пропозицію, що стосувалася внесення змін до складу робочої групи, яка працює над містобудівним кодексом.

«Окрім мене як керівника в цій робочій групі ще п’ять депутатів, які є заступниками. Проте зміни з нами не обговорювали і не погоджували. Тому й на засіданні вони підтримані не були. На етапі створення робочої групи ми надсилали запрошення усім експертним інституціям, і часу, щоб долучитись, було багато. Зараз же для зміни членства у робочій групі необхідно збирати засідання і прописувати для цього правила», – зазначила у коментарі «Чесно» керівник робочої групи з розробки проєкту містобудівного кодексу Ганна Бондар.

Ініціативу Шуляк більшість нардепів комітету дійсно не підтримала, і це далеко не перше голосування, що свідчить про втрату впливу голови, яка до того ж є очільницею провладної партії, в комітеті.

«Я утримуюсь і прошу вас, пані Олено, нарешті поговорити з Ганною (Бондар). Черговий скандал в прямому ефірі, він нам не потрібен, дякую», – зазначив під час голосування Віталій Безгін («Суга народу»).

Примітно, що пропозицію Шуляк підтримали представники колишньої ОПЗЖ. Зокрема Дмитро Ісаєнко, якому нещодавно вручили підозру, Володимир Кальцев. Саме без голосів колишньої ОПЗЖ скандальний законопроєкт не зміг би пройти друге читання. Співпрацю з ними Шуляк називала «конструктивною».

Також за голосували представники «Слуги народу» Олександр Качура та Ігор Васильєв.

Схожа ситуація вже була в цьому ж комітеті за головування Андрія Клочка («Слуга народу»), якому зрештою висловили недовіру.

Попри усі спроби переконати суспільство та президента в необхідності підписати законопроєкт № 5655, його ризики фіксує не лише українське суспільство, а й європейські партнери. Для них критично важливо не допустити зловживань та корупції під час відбудови. Для українців же, окрім цього, важливо фіксувати дії усіх причетних до лобіювання сумнівних реформ, зловживання владними повноваженнями та негативного впливу на імідж країни. Від цього залежить, скільки ресурсів буде отримувати країна для повоєнної відбудови.

Вікторія Олійник, Ірина Федорів, рух «Чесно» для «Главкома»