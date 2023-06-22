Хотіли зірвати прапор України: адміністрація Праги винесла штрафи правопорушникам
У Празі виписали 14 штрафів за спробу зірвати прапор України з Національного музею
Адміністрація району Прага 1 чеської столиці винесла штрафи чотирнадцятьом людям за порушення під час демонстрації в березні біля Національного музею, де вони намагались зірвати прапор України. Про це пише видання Seznam Zprávy.
Двадцять одного учасника березневих заворушень затримав спецпідрозділ поліції, а потім їхні справи передали муніципальному управлінню Праги 1 за підозрою у скоєнні дрібних правопорушень. Дві третини були оштрафовані.
«Чотирнадцять проваджень були остаточно припинені. У всіх випадках було накладено адміністративне стягнення – штраф», – повідомив речник Праги 1 Петр Бідло. За даними Seznam Zprávy, розмір усіх штрафів становить одну тисячу крон (трохи більш як 42 євро).
Ще шість справ перебувають на розгляді адміністрації Праги 1, їхніх фігурантів звинувачують у скоєнні проступку.
Як повідомлялося, 12 березня у Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. В результаті поліція затримала 18 осіб.
Також 16 квітня, у чеській столиці Празі вчергове пройшов антиурядовий протест. Його знову організувала проросійська непарламентська партія «Право, Повага, Професійність» (PRO). Активісти зібралися в центрі міста з плакатами, спрямованими проти уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою.
Коментарі — 0