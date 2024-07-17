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Естонія продовжує допомагати біженцям з України: які виплати можна отримати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Естонія продовжує допомагати біженцям з України: які виплати можна отримати
Естонія намагається допомогти українцям не тільки фінансово, а й психологічно
фото із відкритих джерел

Естонія надала допомогу понад 286 тис жителям України на загальну суму понад 52 млн євро

Естонська рада допомоги біженцям станом на кінець червня надала грошову допомогу більш ніж 286 тис українців на загальну суму понад 52 млн євро. Грошова допомога на одного члена сім'ї на місяць становить 3600 грн, тобто приблизно 92 євро. Про це пише Рostimees.

Подання клопотань на отримання грошової допомоги відбувається на місці в пунктах реєстрації Естонської ради допомоги біженцям або через інтернет-платформу. «Наразі ми надаємо підтримку у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях», – зазначили в організації.

«Ми пропонуємо жінкам, які опинилися у складній ситуації, можливість брати участь у програмах підприємництва для розвитку чи створення працюючого та стійкого до кризи мікропідприємства. У червні 17 учасниць програми отримали підтримку у вигляді придбання необхідного обладнання для розвитку свого підприємства, загальна сума підтримки становила понад 28 тис. євро. 2024 року ми допомагаємо жінкам у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях», – повідомили у Естонській раді допомоги біженцям.

У червні рада надала екстрену гуманітарну допомогу 133 людям у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях на загальну суму понад 42 тис євро. Підтримка призначена для початку або продовження економічної діяльності.

У рамках цієї програми підтримують діяльність, пов'язану із сільським господарством, тваринництвом, виробництвом продуктів харчування чи різними послугами. Розмір допомоги до 33 тис грн, або близько 800 євро.

Рада також допомагає біженцям, які раптово втратили місце проживання, знайти екстрене житло. 

«У рамках громадської програми ми організуємо регулярні общинні заходи та різноманітні групові види діяльності. Цього року у заходах громадської програми взяли участь близько 2000 осіб», – нагадали у раді.

«Ми створили Естонський форум біженців, неофіційне представництво одержувачів міжнародного захисту, мета якого – підтримати людей зі статусом біженця, щоб вони могли представляти інтереси своєї громади та також разом брати участь у вирішенні проблем. У червні відбулася перша зустріч Форуму біженців. Наступна зустріч запланована на 3 серпня», – додали у раді.

Громадська програма підтримується Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

«У червні ми провели понад 200 інтерв'ю, під час яких з'ясували потреби та проблемні питання людей зі статусом біженця в Естонії. У сфері ментального здоров'я ми пропонуємо програму MindSpring біженцям по всій Естонії. Перші групи стартували у березні 2023 року і на сьогоднішній день провели 31 групу, у яких взяли участь 250 осіб по всій Естонії», – повідомив представник ради. У червні раді вдалося зібрати пожертви для українців на суму понад 5800 євро.

Раніше стало відомо, що українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній. Міністр у справах регіонів Пірет Хартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали до Естонії, вже не потрібні пільги для адаптації. 

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Теги: харчування житло українці Естонія біженці самоврядування

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