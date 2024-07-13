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Загинув за місяць до власного весілля. Згадаймо Максима Рослякова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув за місяць до власного весілля. Згадаймо Максима Рослякова
Максим Росляков, позивний Артист, загинув 11 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку
колаж: glavcom.ua

 У цивільному житті Максим Росляков працював у цирку, із колегами гастролював Європою, виконуючи небезпечні гімнастичні трюки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Рослякова.

Військовослужбовець Максим Росляков, позивний Артист, загинув 11 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Поблизу села Кліщіївка воїн отримав важкі поранення, несумісні з життям, внаслідок удару російського безпілотника.

Максим народився 28 лютого 1994 року у Херсоні. Був майстром спорту зі спортивної гімнастики, здобув безліч нагород. У цивільному житті працював у цирку, із колегами гастролював Європою, виконуючи небезпечні гімнастичні трюки.

Максим був призваний на службу під час мобілізації 17 січня 2023 року. Із честю та гідністю боронив цілісність нашої держави разом із побратимами на Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка у складі 22-ї окремої механізованої бригади. Обіймав посаду водія-радіотелефоніста.

Загинув Росляков Максим Ігорьович під час виконання бойового завдання 11 листопада 2023 року у результаті отримання важких поранень, не сумісних с життям, через нанесення удару ворожим дроном, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України біля Кліщіївки.

Поховали воїна на Алеї слави кладовища Геологів у Херсоні.

Максим Росляков позивний Артист, загинув 11 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку
Максим Росляков позивний Артист, загинув 11 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

«Максим був світлим, рішучим та відважним чоловіком. На 8 грудня ми з ним планували весілля, але не встигли…», – написала наречена Яна Бабська.

«Максим гідно виконав свій обов'язок громадянина України, патріота своєї держави, до останнього подиху лишився вірним своїм побратимам, своєму народу, своїй Батьківщині. Добросовісний і чесний, проявляв ініціативу у виконанні поставлених завдань, користувався авторитетом серед командирів, мав високі організаторські здібності, намагався спрямовувати свою роботу на підвищення боєздатності частини і має відмінну характеристику», – додав брат Євген.

У Максима залишилися наречена, дитина, мати, брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці незалежність війна

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