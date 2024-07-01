Державна допомога €6 тис: українські біженці відкривають фірми у Естонії

Частина біженців з України за останні два роки уже започаткували свою справу у Естонії

Починаючи з 2022 року Каса з безробіття активно підтримує тих українських біженців, які вирішили відкрити свій бізнес в Естонії. За цей час українським підприємцям сумарно було виділено близько 84 тисяч євро, а 233 українські біженці пройшли навчання підприємництву через місцеву Касу з безробіття. Про це пише Delfi.

За цей час з обліку було знято 727 осіб, які стали підприємцями. 14 людей відкрили власне підприємство з фінансовою підтримкою Каси з безробіття. Найбільше бізнесів започатковано у сфері обробної промисловості, далі йдуть ремонт авто чи велосипедів, є стартапи у сфері громадського харчування чи торгівлі.

«Видно, що ситуація змінилася з часом. Інтерес українських біженців до відкриття бізнесу згодом зріс. Якщо в перший рік війни люди думали, що попрацюють тут, а потім повернуться додому, то, на жаль, реальність виявилася іншою. Оскільки відкриття бізнесу – це не короткострокова робота, спочатку інтересу щодо нього не було», – повідомляє представник Каси з безробіття.

Каса безробіття пропонує підтримку для відкриття бізнесу. Сума допомоги – до 6 тис. євро на особу. Мета полягає в тому, щоб підприємець-початківець створив функціонувальну і сильну компанію, в ідеалі – працевлаштував не тільки себе, а й пропонував роботу іншим людям.

«Може здатись, що отримати підтримку просто, але оскільки метою є створення сильних компаній, вимоги досить високі. Статистика показує, що компанії, створені за нашої підтримки, не є недовговічними, а досить сильними і існують довгі роки», – повідомляє Каса з безробіття.

Нагадаємо, українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній. Міністр у справах регіонів Пірет Хартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали до Естонії, вже не потрібні пільги для адаптації. Постанова міністерки у справах регіонів, згідно з якою максимальна ціна одноразового квитка на автобусних лініях могла б становити 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів, – 150 євро тепер стосується і українців.