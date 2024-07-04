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Чому шумлять зарядні станції? Відповідь експерта

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чому шумлять зарядні станції? Відповідь експерта
Експерт: «Те, що шум є – це нормально, це не проблема»
фото з відкритих джерел

Багатьох дратує шум від зарядних станцій та паливних генераторів під час їхньої роботи та зарядки

Рівень шуму зарядної станції залежить від споживання та потужності приладу, який необхідно «заживити». Про це «Главкому» розповів бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін.

За словами Сіліна, при зарядці телефону невелика станція не буде видавати шуму. Водночас при підключенні більш потужного приладу – на 200-300 ват, то шум з'явиться, адже станція використовуватиме близько половини своєї міцності. 

«Ну і, звісно, кулери починають працювати, які мають охолоджувати систему. Температурний режим станції має бути нормальним, аби вона не перегрівалась. Те саме відбувається і при великому навантаженні при зарядці», – заявив експерт.

Сергій Сілін зауважив, що аби шум дратував менше, варто розмістити станцію подалі – наприклад, не поблизу ліжка, якщо це нічний період. Водночас те, що шум є – це нормально, додав фахівець.

Нагадаємо, виконавчий директор «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк зробив заяву, що українцям потрібно придбати енергообладнання на $3-4 тис. Після скандалу у соцмережі він дав роз'яснення у соцмережі. 

Він пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії. За його словами, українці не готувалися до такого розвитку подій, а кошти витрачалися на різні потреби, окрім енергообладнання. 

До слова, Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. 

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Теги: українці Україна евакуація соцмережі блекаут електроенергія

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