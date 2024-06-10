Естонія урізає пільги для українських біженців

Українських біженців позбавлять права безкоштовно їздити автобусами у Естонії

Українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній. Міністр у справах регіонів Пірет Хартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали до Естонії, вже не потрібні пільги для адаптації. Про це пише ERR.

Постанова міністерки у справах регіонів, згідно з якою максимальна ціна одноразового квитка на автобусних лініях могла б становити 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів, – 150 євро тепер стосується і українців.

«Українських біженців виключено з переліку осіб, які мають право на безкоштовний проїзд на автобусах повітових ліній», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Пірет Хартман сказала: було вирішено, що щодо проїзду в громадському транспорті до біженців слід ставитися так само, як і до своїх громадян.

За словами Хартман, раніше це, звичайно, було обґрунтовано, щоб ті, хто залишив свої будинки через війну, отримали максимальну допомогу для адаптації до нового середовища. Вона додала, що цей період триває вже кілька років, і суспільство зробило все, щоб українці, які приїхали до Естонії, змогли працевлаштуватися, знайти житло та опанувати естонську мову.

«Сьогоднішня домовленість полягає в тому, щоб до українців застосовувалися ті ж самі правила, що й до громадян Естонії», – сказала міністр. ERR нагадало, що право на безкоштовний проїзд українських біженців автобусами було встановлено Транспортним департаментом 8 березня 2022 року.

Раніше стало відомо, що у естонських центрах прийому біженців зараз найбільша кількість громадян Російської Федерації.