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Японія послабила візові вимоги для українських громадян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Японія послабила візові вимоги для українських громадян
фото: з відкритих джерел

Японія зацікавлена у подальшому розвитку двосторонніх відносин з Україною

Від 24 червня Японія  послабила візові вимоги для громадян України. Про це повідомила пресслужба посольства.

«З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у січні 2018 року Японія спростила візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні. 

До відома з 1 липня 2024 року у Польщі набувають чинності зміни до спецзакону «Про допомогу громадянам України у зв'язку з війною в цій країні». Одна з поправок передбачає, що українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання на 3 роки – так звану карту перебування CUKR. 

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Теги: Японія візи посольство українці

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