Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі: названо терміни

Латвія, Литва та Естонія проведуть синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року

Балтійські країни останні з членів ЄС, які не приєдналися до континентальної європейської енергомережі

Латвія, Литва та Естонія у лютому 2025 року відключать свої енергосистеми від єдиної системи з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє Міністерство енергетики Литви.

Міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі підтвердили наміри синхронізуватися з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E, та відключитися від російської та білоруської. Посадовці оцінили звіт про прогрес у цьому напрямку та заявили, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи з європейською йде згідно з планом.

«Найближчими тижнями оператори балтійських систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з BRELL (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви)», – йдеться у повідомлені.

Після цього Латвія, Литва та Естонія проведуть тестування роботи ізольованої системи та синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.

Латвія, Литва та Естонія – останні країни-члени Євросоюзу, які ще не приєдналися до континентальної європейської енергомережі. При цьому навесні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт російської електроенергії.

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи.

Раніше країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Для створення такої «стіни дронів» країни використовуватимуть БпЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити дрони з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.