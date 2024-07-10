Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі: названо терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі: названо терміни
Латвія, Литва та Естонія проведуть синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року
фото з відкритих джерел

Балтійські країни останні з членів ЄС, які не приєдналися до континентальної європейської енергомережі

Латвія, Литва та Естонія у лютому 2025 року відключать свої енергосистеми від єдиної системи з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє Міністерство енергетики Литви.

Міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі підтвердили наміри синхронізуватися з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E, та відключитися від російської та білоруської. Посадовці оцінили звіт про прогрес у цьому напрямку та заявили, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи з європейською йде згідно з планом.

«Найближчими тижнями оператори балтійських систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з BRELL (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви)», – йдеться у повідомлені.

Після цього Латвія, Литва та Естонія проведуть тестування роботи ізольованої системи та синхронізацію із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.

Латвія, Литва та Естонія – останні країни-члени Євросоюзу, які ще не приєдналися до континентальної європейської енергомережі. При цьому навесні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт російської електроенергії.

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи.

Раніше країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Для створення такої «стіни дронів» країни використовуватимуть БпЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити дрони з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.

Читайте також: Країни Балтії і Польща можуть ввести війська в Україну, але за однієї умови – Spiegel
Теги: Литва Латвія Естонія енергетика електроенергія росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновано та пошкоджено три трансформаторні підстанції у Києві після російських ударів
Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву
8 липня, 18:00
Ворог вивозить українське зерно
Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
7 липня, 08:17
МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
5 липня, 16:22
Очільник Хотінської громади Микола Торяник: З сіл у сірій зоні виїхали 90% мешканців
Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї Інтерв’ю
2 липня, 17:00
Близької шостої вечора група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву в Дагестані
Найбільший за 10 років напад у Дагестані: що відомо
23 червня, 22:38
Ухилянти-невдахи, затримані прикордонниками при спробі перетину державного кордону України
«Качають біцепси у «спортлайфах». Легендарний боєць пояснив ухилянтам, як їм пощастило з Батьківщиною
21 червня, 16:43
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучено імпорт та аварійна допомога з країн Європи
«Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ
21 червня, 10:59
НАТО зважила загрози з боку Росії
Країнам НАТО слід бути готовими до затяжної війни з Росією – аналітики CSIS
12 червня, 11:11
Єфрем Лукацький на деокупованій Київщині, квітень 2022 року
Легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт
10 червня, 21:27

Економіка

Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі: названо терміни
Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми РФ та Білорусі: названо терміни
Очільник МЗС Польщі дав прогноз, коли економіка Росії почне руйнуватися
Очільник МЗС Польщі дав прогноз, коли економіка Росії почне руйнуватися
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
Заборонено виходити на роботу: профспілка Samsung оголосила безстроковий страйк
Заборонено виходити на роботу: профспілка Samsung оголосила безстроковий страйк
Туреччина відправить країнам-союзникам 150 винищувачів KAAN
Туреччина відправить країнам-союзникам 150 винищувачів KAAN
Новий прем'єр Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору
Новий прем'єр Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
34K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
20K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
11K
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Сьогодні, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua