Естонія затримала професора, якого пов’язують зі спецслужбами РФ

Поліція безпеки затримала професора за підозрою у підтримці та проведенні розвідувальної діяльності проти Естонії

Естонські правоохоронці затримали професора В'ячеслава Морозова, який працював в університеті Тарту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє ERR.

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Поліція безпеки затримала Морозова ще 3 січня за підозрою у підтримці та проведенні розвідувальної діяльності проти Естонії. Він є громадянином Росії.

Після затримання підозрюваного помістили до Талліннської в'язниці. Як зазначила державний прокурор Трійна Олев, є підстави вважати, що на волі Морозов може продовжити скоєння злочинів.

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«Тому ми звернулися до суду з клопотанням про взяття під варту. Харьюський повітовий суд погодився з оцінкою прокуратури та помістив чоловіка під варту на термін до двох місяців», – додала вона.

При цьому генеральний директор поліції безпеки Марго Паллосон розповів, що розвідувальний інтерес Росії до Естонії залишається високим.

«Нинішня справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх і ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути у різні сфери життя Естонії, зокрема й у наукову сферу», – наголосив він.

Як зазначив Паллосон у коментарі ERR, Морозов регулярно їздив до Росії. Там він, ймовірно, зустрічався зі спецслужбами для передачі інформації. Яку саме інформацію він передавав встановить слідство.

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Нагадаємо, близько 80 російських шпигунів перебувають у Швейцарії, що становить приблизно одну п'яту частину від загальної кількості агентів Росії в Європі.

Як повідомлялося, в Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.