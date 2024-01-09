«Бавовна» на залізниці в Росії: вибухових пристроїв було декілька (фото)

Російські силовики шукають підривників у Нижньому Тагілі

Російські ЗМІ опублікували фото вибухівки, встановленої на цистерні залізничного потягу, на якому прогримів вибух поряд із нафтобазою у Нижньому Тагілі.

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За даними TagilCity.ru, вибухових пристроїв було декілька.

Потяг зупинили за кількасот метрів від терміналу «Газпром нафта».

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Також повідомляється, що після вибуху на залізниці утворився великий затор на виїзді з Нижнього Тагілу. За даними ЗМІ, силовики «зупиняють кожен автомобіль, перевіряють документи водіїв та навіть пасажирів».

Нагадаємо, на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».

Попередньо, здетонував вибуховий пристрій, який було закріплено на одній із цистерн.

Поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.