«Бавовна» на залізниці в Росії: вибухових пристроїв було декілька (фото)
Російські силовики шукають підривників у Нижньому Тагілі
Російські ЗМІ опублікували фото вибухівки, встановленої на цистерні залізничного потягу, на якому прогримів вибух поряд із нафтобазою у Нижньому Тагілі.
За даними TagilCity.ru, вибухових пристроїв було декілька.
Потяг зупинили за кількасот метрів від терміналу «Газпром нафта».
Також повідомляється, що після вибуху на залізниці утворився великий затор на виїзді з Нижнього Тагілу. За даними ЗМІ, силовики «зупиняють кожен автомобіль, перевіряють документи водіїв та навіть пасажирів».
Нагадаємо, на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Зазначається, що вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато «недалеко від нафтобази».
Попередньо, здетонував вибуховий пристрій, який було закріплено на одній із цистерн.
Поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.
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