У Білорусі активізувалися російські окупанти: чи існує загроза нового наступу

У будь-який момент Росія може поновити свої дії, обираючи напрямок Білорусі

Білорусь і надалі підтримує Росію у війні проти України

Ситуація на кордоні з Білоруссю є повністю контрольованою, загрози повторного наступу російських окупантів з цього напрямку нині не спостерігається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу з будь-яких підрозділів по той бік кордону», – сказав він.

Демченко наголосив, що Білорусь і надалі підтримує Росію у війні проти України, а тому цей напрямок зберігає статус загрозливого. – «Але наразі з того боку кордону немає такої загрози, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Бо у Росії немає, зокрема на території Білорусі, необхідних сил, щоб здійснити повторне вторгнення».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але у будь-який момент Росія може поновити свої дії, обираючи напрямок Білорусі. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тож, власне, кордон укріплюється з інженерного погляду. Також окремі загрозливі напрямки мінуються підрозділами ЗСУ тощо», – поінформував речник.

Раніше повідомлялося, що Росія суттєво посилила військову присутність у Білорусі. Зокрема, білоруські військові за підтримки Москви розгорнули декілька батальйонів і тактичних груп у двох областях країни.

Крім того, у Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу.

До слова, Україна нарощує інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. Нині лінія розмежування захищена оборонними спорудами та облаштованими керованими та некерованими мінно-вибуховими загородженнями. Однак робота триває й зараз, зводяться нові оборонні споруди.

Попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані.