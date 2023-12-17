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Ігор Ейдман Соціолог

Росія піднялася з колін, але послизнулася на яйцях

glavcom.ua

Підвищення цін на яйця процвітаюче за Путіна населення Росії перенести не змогло

З новин: «Мінсільгосп очікує, що на тлі постачання з Азербайджану та Туреччини ціни на курячі яйця стабілізуються».

Тільки Росія з колін встане, як одразу підсковзнеться на чомусь і, дивись, знову на животі лежить, ніжками сучить. Цього разу на яйцях підслизнулася.

Добре б ще на чиїхось чужих, так на своїх власних.

Підвищення цін на них процвітаюче за Путіна населення перенести не змогло, одразу в 80-ті обвалилося: куди преш, вас тут не стояло, більше двох десятків в одні руки не пробивати; гей, ч-тові ч-ки, ой, вибачте, обмовилася, шановні турки та азербайджанці, допоможіть дамі яйцями, свої якось примудрилася профукати...

Лежить на животі, скромно опустивши очі, що просять.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим

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Ігор Ейдман

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