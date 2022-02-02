Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України – Пентагон

США переконані, що РФ має достатньо можливостей, щоби піти в наступ у будь-який момент

Поблизу кордону триває розгортання польових госпіталів

Російські сили, розташовані вздовж українського кордону – як у західній частині РФ, так і на території Білорусі – продовжують отримувати додаткову логістичну, медичну та іншу підтримку. Це підтвердив під час брифінгу в Пентагоні речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Ми вже давно говоримо, що крім боєздатності, яку Путін продовжує посилювати в західній частині своєї країни, а також в Білорусі, він упродовж багатьох останніх тижнів збільшує їхнє матеріально-технічне забезпечення та інші можливості», – зазначив Кірбі.

Він уточнив, що це стосується як питань логістики, так і авіаційної підтримки, а також медичного забезпечення.

«Ми бачили, як він (Путін – ред.) посилює такого роду підтримку для цих сил, що, вочевидь, включає (розгортання – ред.) польових госпіталів, лікарів, медперсоналу, а також багато чого іншого, що необхідно для забезпечення медичної допомоги військам у польових умовах», – зауважив представник Пентагону.

Водночас, за його словами, факт посилення медичного забезпечення військ сам по собі не обов’язково вказує на підготовку нової агресії РФ проти України.

«Ми розглядаємо цілу мозаїку з інформації й оцінюємо те, що ми бачимо на місцях», – підкреслив Кірбі.

Він зауважив, що в Пентагоні, як і кілька тижнів тому, продовжують вважати, що Путін «має достатньо можливостей, щоби піти в наступ в будь-який момент, якщо він цього захоче».

Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

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