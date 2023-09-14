Швейцарські фермери відверто розповіли, чому не продають бізнес у Росії

Швейцарці не хочуть втратити бізнес у країні-агресорці, тож уникають питань про війну та політику Путіна

Швейцарські підприємці, які 20 років тому започаткували молочну ферму в Росії, пояснили кореспонденту Swissinfo, що навмисно уникають говорити на тему війни в Україні. За їхніми словами, вони повинні дбати про збереження бізнесу і триматися якнайдалі від політики.

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«Що швейцарські фермери, які виробляють у Росії молоко вже майже двадцять років, думають про війну в Україні?». Це, ймовірно, найголовніше на даний момент питання на фермі «Швейцарське молоко», розташованій в селі Горбенки в Дзержинському районі Калузької області, краще не ставити.

Марсель Бухер, фермер родом із швейцарського містечка Ентлебух, яке розташоване в кантоні Люцерн у самому центрі Швейцарії, перед візитом журналістів відразу сказав: не може і не коментуватиме цю тему. Але треба віддати належне швейцарським фермерам: вони гостинно відчинили свої двері і дозволили поглянути на те, як влаштовано їхнє господарство. Цим вони відрізняються від інших швейцарських компаній у Росії, які від самого початку військових дій в Україні з порога відмовлялись від будь-яких зйомок.

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Ці ж фермери досить відверто пояснили кореспонденту Swissinfo, чому так стримано ставляться до війни в Україні. «У нас є бізнес тут, в Росії, і ми повинні дбати про його безпеку. І ми просто зобов'язані триматися якнайдалі від політики» – говорить фермер Якоб Беннінгер.

Якоб Беннінгер є одним із трьох засновників, які створили це фермерське господарство в 2004 році на території угідь колишнього колгоспу. Сам він постійно живе у Швейцарії, але кілька разів на рік буває в Росії, щоб підтримати «молоде покоління», представниками якого є фермери Марсель Бухер та Флоріан Райхлін.

Обидва вони постійно проживають у Росії вже понад 15 років. Міняти щось вони, навіть незважаючи на війну Путіна, вони не хочуть: «За останні роки ми вклали сюди безліч. Багато місцевих жителів живуть тільки за рахунок ферми, для них зарплата є єдиним джерелом коштів для життя їхніх сімей. Якщо на вас лежить певна відповідальність, то ви не можете просто так взяти і все кинути».

Про війну в Україні тут намагаються говорити максимально рідко. «Ми – іноземці. Ми тут для того, щоб займатися сільським господарством, і ми хочемо займатися своїми справами. Нам треба мати добрі стосунки з людьми та просто працювати», – розповідає Марсель Бухер.

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Фермери відчувають прямі наслідки введених щодо Росії західних санкцій, особливо коли їм потрібні запасні частини для сільськогосподарської техніки, які поставляються, як правило, із Заходу. Деякі з цих деталей важко чи взагалі тепер неможливо одержати. «Швидше все закінчилося. Люди повинні просто жити. Що їм потрібно? Мир і робота, от і все», – каже нам механік Вадим.

Якоб Беннінгер також сподівається , що «все знову стане як раніше». Особливо йому бракує туристичних груп зі Швейцарії, які раніше майже щороку приїжджали до нього на ферму. «Це були добрі часи». Нині до Росії зі Швейцарії практично ніхто не їздить.

Нагадаємо, 16 серпня, Швейцарія оголосила про приєднання до 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії. Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.

Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.