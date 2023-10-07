Кадиров на день народження Путіна запропонував скасувати в Росії президентські вибори

Кадиров заявив, що не бачить президентом нікого, крім Путіна

Згідно з російським законодавством, вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пропонує «тимчасово» скасувати вибори президента Росії. Таку заяву він зробив на акції у Грозному з нагоди дня народження Володимира Путіна. 7 жовтня диктатору виповнився 71 рік. Про це повідомляє «Чечня сьогодні».

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«Я пропоную, зараз, коли йде СВО (війна проти України, – ред.), одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат – Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори», – заявив Кадиров.

За його словами, він не бачить іншу людину на посаді президента Росії. Кадиров також вкотре заявив, що всі проблеми Росії нібито від ЄС та НАТО.

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Зазначимо, згідно з російським законодавством, вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року. Остаточне рішення про дату буде ухвалено Радою Федерації РФ не раніше ніж за 100 днів (8 грудня 2023 року) і не пізніше ніж за 90 днів (18 грудня 2023 року) до дня голосування.

Раніше російські вчителі провели флешмоб на честь дня народження президента РФ Володимира Путіна. Під час акції використали портрет молодого Степана Бандери й навіть не впізнали його.