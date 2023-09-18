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Вибухи в Донецьку: прилетіло в адміністрацію Пушиліна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Донецьку: прилетіло в адміністрацію Пушиліна (відео)
фото: скрін із відео

Окупанти заявляють, що було випущено три снаряди

У тимчасово окупованому Донецьку біля будівлі адміністрації очільника «ДНР» Дениса Пушиліна пролунали вибухи. У мережі з'явилися кадри з місця події, на яких видно задимлення у центрі міста. 

Зазначається, що було зафіксовано щонайменше одне потрапляння до багатоповерхової будівлі на вулиці Пушкіна.

Окупанти ж заявляють, що було випущено три снаряди з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Нагадаємо, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: Денис Пушилін Донецьк війна

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