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Війна в Україні може затягнутися на роки – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні може затягнутися на роки – Bloomberg
Представники G7 погодилися, що війна, ймовірно, ще триватиме шість-сім років
фото: Генштаб

Представники G7 в кулуарах Генасамблеї ООН обговорили похмуру перспективу закінчення війни РФ в Україні

Війна в Україні може затягнутися на роки вперед. США та союзники закладають це у своє військове та фінансове планування. Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого анонімного чиновника однієї з європейських країн.

Представники G7 в кулуарах Генасамблеї ООН обговорили похмуру перспективу і погодилися, що війна, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі.

Це набагато довше, ніж очікували західні чиновники на початку 2023 року, проте нібито повільний прогрес у контрнаступі протягом останніх кількох місяців пом'якшив їхні очікування.

За словами посадовця, представники G7 погодилися, що війна, ймовірно, ще триватиме шість-сім років. Відтак США та їхні союзники закладають це у своє військове та фінансове планування, аби могти й надалі допомагати Києву.

Довгострокова підтримка Україні включатиме допомогу в енергетиці, відновленні інфраструктури, зміцненні економіки країни, щоб стримувати Росію в майбутньому, сказав чиновник.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. 

Теги: окупанти війна Генштаб чиновник президент шантаж Велика сімка

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