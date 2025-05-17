Nemo підтримали Україну перед фіналом «Євробачення-2025»

Данило Лещинський заспівав із Nemo, а Валентин Лещинський акомпанував їм на гітарі

Переможці «Євробачення-2024» Nemo зустрілися з гуртом Ziferblat. Артисти виконали пісню Bird of Pray в акустичному форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис представників України на «Євробаченні» в Instagram.

Вокаліст Данило Лещинський заспівав із Nemo, а Валентин Лещинський акомпанував їм на гітарі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)

Nemo ідентифікують себе як небінарна особистість (небінарні люди можуть ідентифікувати себе з двома або більше гендерами, або не мати гендеру взагалі). Просять використовувати займенник «вони» у згадці про себе. Теми гендерної ідентичності Немо Меттлер торкаються й у своїй творчості.

Нагадаємо, що цьогоріч «Євробачення-2025» приймає швейцарське місто Базель. За перемогу змагатимуться 26 країн.

У ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також 15 травня відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. До фіналу пройшли: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Автоматично у фінал проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). А Швейцарія потрапляє автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Фінал «Євробачення-2025» відбудеться вже цієї суботи, 17 травня, о 22:00.