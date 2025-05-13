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Стартував перший півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стартував перший півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція
У швейцарському Базелі стартував перший півфінал «Євробачення-2025»
фото: instagram.com/eurovision

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену Євробачення під номером п'ять з піснею Bird of Pray

Сьогодні, 13 травня, стартував перший півфінал Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема, й України.

О 22:00 розпочався перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.

«Главком» публікує пряму трансляцію Євробачення-2025.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Олександр Педан відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

Представники України гурт Ziferblat вийдуть на сцену Євробачення під номером п'ять з піснею Bird of Pray. 

Хто виступить у першому півфіналі «Євробачення-2025»?

Стартував перший півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція фото 1
  • Ісландія;
  • Польща;
  • Словенія;
  • Естонія;
  • Україна;
  • Швеція;
  • Португалія;
  • Норвегія;
  • Бельгія;
  • Азербайджан;
  • Сан-Марино;
  • Албанія;
  • Нідерланди;
  • Хорватія;
  • Кіпр.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».

Як голосувати за фаворита

У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Іспанія, Італія та Швейцарія. Україна голосує у першому півфіналі: є дві можливості віддати свій голос онлайн esc.vote або через смс за номером 7576 і вказати учасника від 01 до 15 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна. 

Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом. Докладніше про правила голосування на Євробаченні-2025 дивіться у відео.

Як голосувати за фаворита на Євробаченні-2025

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

До слова, організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

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Теги: Євробачення Швейцарія конкурс Україна

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