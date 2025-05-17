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Фінал Євробачення-2025: де дивитися та як голосувати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Фінал Євробачення-2025: де дивитися та як голосувати
Голосувати у фіналі можуть усі 37 країн-учасниць конкурсу
фото з відкритих джерел

У фіналі Євробачення-2025 візьмуть участь представники 26 країн

Сьогодні,17 травня, відбудеться фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. Цьогоріч конкурс проведуть у Базелі (Швейцарія). Про це повідомляє «Главком».

О 21:00 заплановано «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025», а з 22:00 відбудеться сам фінал. 

Транслюватиме фінал на телебаченні та радіо «Суспільне». В інтернеті трансляцію можна буде знайти на сайті «Главком». Ведучими фінального випуску стануть Тімур Мірошниченко та телеведуча й акторка Монро.

Для забезпечення інклюзивності трансляція супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою.

Трансляція на хвилях «Радіо Промінь» розпочнеться о 22:00. Ведучими фіналу стануть Анна Заклецька і Денис Денисенко.

У фіналі можуть голосувати усі 37 країн-учасниць конкурсу. В України є дві можливості віддати свій голос: онлайн через esc.vote або через смс за номером 7576 і вказати учасника від 01 до 26 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2025 візьмуть участь представники 26 країн. Загалом з двох півфіналів до фіналу потрапили 20 учасників. До них 17 травня доєднаються представники країн, які проходять у фінал автоматично: цьогоріч це Швейцарія, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція як країни «великої пʼятірки».

Україну представляє гурт Ziferblat.

У матеріалах «Главкома» «Євробачення-2025. Виступи першої десятки фіналістів» та «Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні» детальніше читайте про усі композиції учасників пісенного конкурсу. 

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Теги: телебачення радіо конкурс Швейцарія Євробачення

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