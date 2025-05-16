Другий півфінал «Євробачення-2025»: список фіналістів

Велика Британія, Франція та Німеччина автоматично потрапили до фіналу

15 травня стартував другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення у швейцарському місті Базель. Визначено десятку фіналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію конкурсу.

До фіналу пройшли:

Литва

Ізраїль

Вірменія

Данія

Австрія

Люксембург

Фінляндія

Латвія

Мальта

Греція

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Зазначимо, що Україна потрапила до фіналу «Євробачення-2025», але її назвали останньою з десяти фіналістів першого півфіналу.

Напруга в залі досягла піку, а гурт Ziferblat, який представляє країну, не приховав емоцій.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також стало відомо, що Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

Україну представляє гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.