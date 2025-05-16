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Другий півфінал «Євробачення-2025»: список фіналістів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Другий півфінал «Євробачення-2025»: список фіналістів
фото: instagram.com/eurovision

Велика Британія, Франція та Німеччина автоматично потрапили до фіналу

15 травня стартував другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення у швейцарському місті Базель. Визначено десятку фіналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію конкурсу.

До фіналу пройшли:

  • Литва
  • Ізраїль
  • Вірменія
  • Данія
  • Австрія
  • Люксембург
  • Фінляндія
  • Латвія
  • Мальта
  • Греція

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Зазначимо, що Україна потрапила до фіналу «Євробачення-2025», але її назвали останньою з десяти фіналістів першого півфіналу.

Напруга в залі досягла піку, а гурт Ziferblat, який представляє країну, не приховав емоцій.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також стало відомо, що Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

Україну представляє гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

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Теги: Євробачення конкурс

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