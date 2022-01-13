Finnair скасовує десятки рейсів: багато хворих співробітників

Працівники авіакомпанії наразі масово хворіють на грип та Covid-19

Фінська авіакомпанія Finnair скорочує свій графік перевезень на лютий через те, що багато їхніх співробітників наразі хворіє на коронавірус. Пресслужба компанії попереджає, що скасування рейсів можливі навіть в останні хвилини до вильоту. Там вказують, що штам коронавірусу «Омікрон» та сезон грипу призвели до значного збільшення кількості лікарняних серед персоналу Finnair та його партнерів.

«Скасування рейсів дозволять Finnair використовувати більш гнучкий графік і адаптуватися до очікуваного зростання лікарняних у Finnair та його партнерів», – зазначили в Finnair.

У керівництві зазначають, що вважають таке рішення кращим, ніж скасовувати чи переносити рейси в останній момент, і так мандрівники можуть завчасно змінити свої плани.

«Це дасть клієнтам більше часу, щоб підготуватися до змін у розкладі рейсів і, якщо необхідно, коригувати свої плани подорожей», – повідомив комерційний директор Finnair Оле Орвер.

Більшість скасованих рейсів перебувають на маршрутах, на яких Finnair виконує кілька щоденних рейсів. Тому багатьом клієнтам запропонують альтернативний рейс у той же день. Ці напрямки включають, наприклад, рейси до Стокгольма, Осло, Копенгагена, Парижа та Риму.

Зміни також відбудуться щодо далекомагістральних рейсів: відкриття нового сервісу Finnair у Далласі перенесуть з лютого на 27 березня, а початок рейсів у Наґою та Осаки – на літній сезон 2022 року. Finnair також скоротить щотижневі рейси в Сінгапур до двох разів на тиждень і в Гонконг до трьох.

Попри це, зміни рейсів в останню хвилину все ще можливі через листки непрацездатності або погодні проблеми, вказують у Finnair. Крім того, страйк, оголошений фінською профспілкою Pro на 17 січня, також може спричинити скасування рейсів. Мовляв, будь-який страйк має вплив на технічне обслуговування літаків Finnair.

Finnair – мережева авіакомпанія, що спеціалізується на сполученнях пасажирських і вантажних перевезень між Азією та Європою за допомогою короткого північного маршруту.

Авіакомпанія має намір скоротити свої чисті викиди на 50% до кінця 2025 року в порівнянні з базовим рівнем 2019 року і досягти вуглецевої нейтральності до кінця 2045 року.

Додамо, що у грудні 2021 року Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Напередодні нового року WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.