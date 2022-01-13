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    Ізраїль почне вакцинувати від Covid шестимісячних дітей

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    В Ізраїлі почнуть вакцинувати від&nbsp;Covid шестимісячних дітей - Ізраїль почне вакцинувати від Covid шестимісячних дітей
    В Ізраїлі почнуть вакцинувати від Covid шестимісячних дітей
    фото: iStock by Getty Images

    В Ізраїлі зараз доступні вакцини для всіх у віці п’яти років і старше

    В Ізраїлі почнуть вакцинувати від коронавірусу дітей з 6-місячного віку. Вакцинація малюків може початися вже у квітні. Про це пише Times of Israel з посиланням на чиновників системи охорони здоров’я.

    Так, директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Ашер Шалмон заявив, що вакцинація дітей з 6-місячного віку може початися вже у квітні.

    «В Ізраїлі зараз доступні вакцини для всіх у віці п’яти років і старше. Я вважаю, що до квітня це буде розширено для будь-якого віку старше шести місяців», — сказав він.

    Його слова підтвердив епідеміолог, радник уряду по коронавірусу професор Надав Давидович.

    «Діти часто хворіють набагато менше, ніж дорослі, але вони можуть мати PIMS (дитячий запальний мультисистемний синдром, наслідок Covid-19) і тривалий Covid, тому важливі вакцини, і для дітей до п’яти років будуть вакцини», — сказав Давидович.

    Він також додав, що Омікрон більш заразний серед дітей, особливо в порівнянні з первинною формою вірусу.

    «Я припускаю, що коли хвороба стане ендемічною, у нас будуть вакцини проти Covid в рамках регулярного графіка вакцинації, такого як MMR, тому люди, які народяться, отримають графік вакцинації разом з іншими вакцинами», — заявив він.

    Нагадаємо, що не так давно уряд Ізраїлю ввів обов'язкову вакцинацію вже четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Насамперед її отримають медики і громадяни старше за 60 років. Такий крок мав би підвищити кількість антитіл в крові в п'ять разів, заявляє уряд, посилаючись на клінічні дослідження. До того ж інші попередні дослідження, проведені в Ізраїлі, показали, що ефективність вакцини знижується через три-чотири місяці.

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    Теги: Ізраїль діти вакцинація коронавірус
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    Ізраїль почне вакцинувати від Covid шестимісячних дітей