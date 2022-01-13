Противники вакцинації намагались штурмувати парламент Болгарії

Демонстранти підійшли до будівлі парламенту з плакатами проти вакцинації, обмежень, «тиранії» і «медичного фашизму», «чіпізації» і технології зв’язку 5G

У центрі Софії, столиці Болгарії, в середу 12 січня, зібрався багатотисячний протест проти застосування Covid-сертифікатів та інших коронавірусних обмежень. Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Протест організувала права партія Възраждане. Раніше її лідер Костядин Костадинов заявив, що «якщо уряд не проявить розуміння, то отримає революцію».

Партія висловлюється проти вакцинації, називаючи це «експериментами над людьми», застосування ковід-сертифікатів та інших обмежень, просуваючи ідею, що Covid-19 не більш небезпечний, ніж звичайний грип.

Багатьох протестувальників підвезли до Софії з інших міст, журналісти сфотографували неподалік від парламенту велику кількість автобусів.

Демонстранти підійшли до будівлі парламенту з плакатами проти вакцинації, обмежень, «тиранії» і «медичного фашизму», «чіпізації» і технології зв’язку 5G. На площі спорудили бутафорну шибеницю та сцену для промов.

Кілька разів ситуація загострювалась, коли люди спробували прориватись у будівлю парламенту. Поліція відтісняла їх і вихоплювала найактивніших.

Протестувальники згодом рушили до будівлі уряду, потім – до міністерства охорони здоров’я, де вимагали розмови з міністеркою.

Прем'єр-міністр Кирил Петков запросив представників оргкомітету на розмову у п’ятницю, сказавши, що вийшов би до протестувальників і цього дня, якби не перебував на карантині.

А ось у Сінгапурі влада нещодавно вирішила припинити оплачувати з держбюджету лікування Covid-19 людям, які самостійно відмовилися від вакцинації.

До слова, напередодні нового року канадські вчені винайшли рослинну вакцину проти Covid-19.

Тим часом в Україні більш активно, ніж у попередні дні після свят, люди почали вакцинуватися. Вчора 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Додамо, що на карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області.

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