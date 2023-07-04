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Фонд Джорджа Сороса звільнить майже половину свого персоналу по світу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Фонд Джорджа Сороса звільнить майже половину свого персоналу по світу
Джорж та Олександр Сороси
фото з відкритих джерел

92-річний мільярдер передав контроль над благодійною організацією своєму сину Олександру

Фонд Джоржа Сороса «Відкрите суспільство» звільнить 40% своїх співробітників по всьому світу та сконцентрує свою діяльність на внутрішній політиці в США. Так вирішив новий керівник організації Олександр Сорос, якому Джорж Сорос передав управління фондом місяць тому. Про це повідомляє Bloomberg.

Некомерційна організація, заснована мільярдером Джорджем Соросом, планує скоротити принаймні 40% свого персоналу в найближчі місяці. Благодійна організація, яка нещодавно підтвердила, що 92-річний Сорос передає контроль своєму сину Алексу, повідомила, що її правління схвалило «значні зміни» своєї операційної моделі. Водночас керівництво пообіцяло й надалі бути вірним ключовим принципам фонду — демократії, правам людини, боротьбі зі змінами клімату та нерівністю.

Джордж Сорос пожертвував понад $32 млрд некомерційній організації, яка станом на кінець 2021 року нараховувала понад 500 співробітників. Фонд передає гроші на гуманітарні та демократичні цілі, починаючи від реформи кримінального правосуддя до ініціатив щодо зміни клімату. 

Згідно з останньою доступною податковою формою, найбільшими витратами неприбуткової організації у 2021 році були компенсації. Фонд витратив майже $72 млн на оплату праці та ще $40 млн на виплати та пенсійні плани. 

Джордж Сорос – американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прибічник теорії відкритого суспільства та противник ринкового фундаменталізму. Родом з Угорщини, Джордж Сорос відомий як головний прихильник ліберальних ідей і політиків-демократів, і вже давно є мішенню правих політичних сил. Він заснував Soros Fund Management і заробив статок, роблячи величезні ставки, включаючи сумнозвісну ставку проти британського фунта. У 2011 році він перетворив фонд на сімейний офіс. Наразі його організація витратила понад $19 млрд. 

Сьогодні мережа фондів Сороса охоплює понад 100 країн Східної Європи, колишнього СРСР, Африки, Латинської Америки та США. Ці фонди спрямовані на створення та підтримку інфраструктури та інститутів відкритого суспільства. В Україні було створено соросівський Міжнародний фонд «Відродження».

Щорічно мережа фондів Сороса витрачає приблизно $400 млн на підтримку проєктів у сфері освіти, охорони здоров'я, розвитку громадянського суспільства.

Раніше мережею ширилась інформація, що Сорос нібито помер від серцевого нападу. 92-річний американський мільярдер спростував чутки про свою смерть і повідомив, що він живий та здоровий.

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Теги: Джордж Сорос звільнення

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