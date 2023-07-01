Неналежний стан укриттів. Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва

27 червня відповідні кадрові рішення попередньо погодив Кабмін

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва. Про це йдеться у відповідному розпорядженні, розміщеному на сайті Офісу глави держави.

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Зеленський звільнив відразу чотирьох голів районів Києва, а саме:

Сергія Коваленка – з посади очільника Подільської районної адміністрації;

Павла Бабія – з посади голови Дніпровської районної адміністрації;

Сергія Павловського – з посади голови Святошинської районної адміністрації;

Дмитра Ратнікова – з посади голови Деснянської районної адміністрації.

Також президент звільнив голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:

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Тетяну Сизон звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Людмилу Мерзолюк – із посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Нагадаємо, 27 червня уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.