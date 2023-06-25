Зеленський провів переговори з Байденом: перші деталі

Володимир Зеленський і Джо Байден обговорили перебіг бойових дій в Україні та процеси в Росії

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Серед іншого, вони обговорили ситуацію в Росії. Про це повідомляє Зеленський у Telegram.

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«Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку», - заявив він.

Зеленський під час розмови подякував Байдену за неослабну підтримку України, особливо за «Петріоти».

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«Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження», - заявив президент.

Він додав, що вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах.

«Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру», - заявив Зеленський.

Цього вечора Зеленський також провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили спробу заколоту «вагнерівців» у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.