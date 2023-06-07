Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
фото з сайту Офісу генпрокурора
В Іспанії мешкає дружина Симоненка з трьома неповнолітніми дітьми, які отримали притулок на час війни в Україні

У розпал війни Олексій Симоненко провів тиждень в іспанській Марбельї

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно колишнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення комісії від 24 травня.

На прокурора Симоненка поскаржилася громадська організація «Центр протидії корупції». За даними антикорупціонерів, 30 грудня 2022 року ексзаступник генпрокурора виїхав за межі України, скориставшись автомобілем «Мерседес», який належить фірмі дружині відомого львівського підприємця і депутата. Транспортний засіб преміум-класу Симоненко використовував 10 діб. Це, за твердження громадської організації, не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність і може свідчити про порушення закону про запобігання корупції.

Водночас із пояснень Олексія Симоненка випливає, що він завчасно попередив рапортом генпрокурора про намір узяти відпустку на вісім днів для поїздки за межі України. В Іспанії мешкає його дружина з трьома неповнолітніми дітьми, які отримали притулок на час війни в Україні.

Перед виїздом колишній заступник генпрокурора пройшов відповідний інструктаж, оскільки мав доступ до державної таємниці.

Також Симоненко завчасно замовив авіаквиток із Кракова до одного з іспанських міст (журналісти-розслідувачі писали, що він їздив до Марбельї). До польського міста він найняв приватний автомобіль Mercedes Benz S600, за послуги якого заплатив 15 тис. грн. 30 грудня автівка відвезла ексзаступника генпрокурора до аеропорту Кракова, а 7 січня 2023 року та ж машина привезла його до України.

Під час перетину держкордону Симоненко показав посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації (нагадаємо, що в Україні діє воєнний час і прокордонники не випускають військовозобов’язаних віком 18-60 років  – «Главком»).

Хто перебував за кермом автомобіля Mercedes Benz S600, Олексій Симоненко не зміг пригадати. Також прокурору невідомо, кому належить автомобіль.

Крім цього, колишній заступник генпрокурора заперечив зв’язок із львівським бізнесменом, а також використання службового становища для замовлення поїздки за кордон.

Разом з тим, за даними журналіста Михайла Ткача, автівка Mercedes Benz S600, яку орендував Симоненко, належить ТОВ «Холдинг «Гранд Готель», пов’язаної з львівським депутатом Григорієм Козловським. Водієм Симоненка був Роман Серетко, охоронець депутата Козловського. Іще Серетко є начальником охорони готелю Emily Resort.

Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії фото 1
витяг із рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Прокурорська комісія проаналізувала отримані документи і дійшла висновків: скарга Центру протидії корупції є припущенням, яке не знайшло підтвердження під час перевірки у дисциплінарному провадженні. Комісія додала, що Національне агентство з питань запобігання корупції теж не виявило фактів зловживання Олексієм Симоненком під час закордонної поїздки.

Нагадаємо, що через суспільний розголос, пов’язаний із закордонною поїздкою до Іспанії, наприкінці січня 2023 року Олексій Симоненко втратив посаду заступника генпрокурора. Попри звільнення з адміністративної посади Симоненко продовжує працювати в Офісі генпрокурора на посаді прокурора.

Раніше президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував кадрові зміни, а також заборонив чиновникам виїжджати на відпочинок чи з іншими недержавними цілями за кордон.

Про біографію та скандали чиновника читайте тут.

Читайте також:

Теги: звільнення корупція Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму вирішили відібрати собор у української громади
Виламують двері, крадуть майно: влада Криму вилучає собор Православної церви України
11 травня, 19:47
Ташева повідомила про напрацьований комплекс першочергових кроків української влади після деокупації півострова
Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму
11 травня, 12:33
Певні категорії громадян можуть не платити за автоцивілку
Деякі водії можуть не платити за автострахування. Як отримати пільгу
9 травня, 15:53
Холдинг виробляє ракети, що вбивають мирних мешканців України
Хто і як розкрадає «щит Путіна»: скандальне розслідування команди Навального (відео)
11 травня, 10:55
Якщо лікарі вимагають у пацієнтів гроші за лікування, то пацієнту мають звернутися до керівника медзакладу, НСЗУ або в правоохоронні органи
Чи є корупція у лікарнях? Глава столичної медицини звернулася до киян
17 травня, 12:00
Блогер Володимир Золкін розповів про раніше невідомі сторінки своєї біографії
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство
18 травня, 11:00
Попит на інноваційні спеціальності зростає
Центр зайнятості навчає керувати дронами. Як війна змінила ринок праці
30 травня, 10:00
Російські партизани розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини
Влада Бєлгородщини заявила про скасування «контртерористичної операції» в регіоні
23 травня, 18:15
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину
Російські добровольці на Бєлгородщині, у Шевченківського комітету новий голова. Головне за 22 травня
22 травня, 21:05

Політика

Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
Україна ще не розпочала контрнаступ – Данілов
Україна ще не розпочала контрнаступ – Данілов
Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: перші подробиці
Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: перші подробиці
Наказ прозвучав із кабінету Путіна: Данілов прокоментував підрив ГЕС
Наказ прозвучав із кабінету Путіна: Данілов прокоментував підрив ГЕС
Україна готувалась до загрози підриву Каховської ГЕС – Зеленський
Україна готувалась до загрози підриву Каховської ГЕС – Зеленський
Зимовому блекауту бути? Зеленський сказав, до чого готуватися українцям
Зимовому блекауту бути? Зеленський сказав, до чого готуватися українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
73K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
32K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
24K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
18K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
14K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту