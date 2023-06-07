Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії

В Іспанії мешкає дружина Симоненка з трьома неповнолітніми дітьми, які отримали притулок на час війни в Україні

У розпал війни Олексій Симоненко провів тиждень в іспанській Марбельї

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно колишнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення комісії від 24 травня.

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На прокурора Симоненка поскаржилася громадська організація «Центр протидії корупції». За даними антикорупціонерів, 30 грудня 2022 року ексзаступник генпрокурора виїхав за межі України, скориставшись автомобілем «Мерседес», який належить фірмі дружині відомого львівського підприємця і депутата. Транспортний засіб преміум-класу Симоненко використовував 10 діб. Це, за твердження громадської організації, не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність і може свідчити про порушення закону про запобігання корупції.

Водночас із пояснень Олексія Симоненка випливає, що він завчасно попередив рапортом генпрокурора про намір узяти відпустку на вісім днів для поїздки за межі України. В Іспанії мешкає його дружина з трьома неповнолітніми дітьми, які отримали притулок на час війни в Україні.

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Перед виїздом колишній заступник генпрокурора пройшов відповідний інструктаж, оскільки мав доступ до державної таємниці.

Також Симоненко завчасно замовив авіаквиток із Кракова до одного з іспанських міст (журналісти-розслідувачі писали, що він їздив до Марбельї). До польського міста він найняв приватний автомобіль Mercedes Benz S600, за послуги якого заплатив 15 тис. грн. 30 грудня автівка відвезла ексзаступника генпрокурора до аеропорту Кракова, а 7 січня 2023 року та ж машина привезла його до України.

Під час перетину держкордону Симоненко показав посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації (нагадаємо, що в Україні діє воєнний час і прокордонники не випускають військовозобов’язаних віком 18-60 років – «Главком»).

Хто перебував за кермом автомобіля Mercedes Benz S600, Олексій Симоненко не зміг пригадати. Також прокурору невідомо, кому належить автомобіль.

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Крім цього, колишній заступник генпрокурора заперечив зв’язок із львівським бізнесменом, а також використання службового становища для замовлення поїздки за кордон.

Разом з тим, за даними журналіста Михайла Ткача, автівка Mercedes Benz S600, яку орендував Симоненко, належить ТОВ «Холдинг «Гранд Готель», пов’язаної з львівським депутатом Григорієм Козловським. Водієм Симоненка був Роман Серетко, охоронець депутата Козловського. Іще Серетко є начальником охорони готелю Emily Resort.

витяг із рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Прокурорська комісія проаналізувала отримані документи і дійшла висновків: скарга Центру протидії корупції є припущенням, яке не знайшло підтвердження під час перевірки у дисциплінарному провадженні. Комісія додала, що Національне агентство з питань запобігання корупції теж не виявило фактів зловживання Олексієм Симоненком під час закордонної поїздки.

Нагадаємо, що через суспільний розголос, пов’язаний із закордонною поїздкою до Іспанії, наприкінці січня 2023 року Олексій Симоненко втратив посаду заступника генпрокурора. Попри звільнення з адміністративної посади Симоненко продовжує працювати в Офісі генпрокурора на посаді прокурора.

Раніше президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував кадрові зміни, а також заборонив чиновникам виїжджати на відпочинок чи з іншими недержавними цілями за кордон.

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