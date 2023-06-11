ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині

Деокупація відбулася напередодні, 10 червня

Українські військові під час успішних контрнаступальних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне. Про це повідомляє Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА у Facebook.

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Деокупація населеного пункту відбулася напередодні, 10 червня.

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«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – ідеться у повідомленні.

Раніше українські захисники повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне на Донеччині.

Нагадаємо, триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу «Shahed-131/136». Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.